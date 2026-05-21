- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Українська співачка продемонструвала гарні образи у квіткових вінках
Артистка у новій фотосесії похизувалася колекцією традиційних головних уборів.
Українська співачка ZAYVA до Дня вишиванки знялася у гарній фотосесії, в якій похизувалася колекцією традиційних вінків.
Артистка приміряла вінки з яскравими об’ємними квітами і різнокольоровими стрічками.
На світлинах співачка позувала у національному вбранні з вишивкою. А ще вона вирішила поекспериментувати і поєднала квітковий вінок зі стильною чорною шкірянкою та з мереживним боді з пікантним декольте.
Фотосет також був присвячений виходу нової пісні ZAYVA «Милий». Разом з треком артистка презентувала атмосферне відео, створене за допомогою штучного інтелекту.
«Це емоційна історія кохання, у якій поєднуються сучасні біти і народні мотиви. Ця пісня — про почуття, які знайомі кожному» — поділилася виконавиця.