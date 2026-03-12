ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
84
2 хв

Оце так дует: Павло Зібров презентував запальну пісню з відомою співачкою

Народний артист України записав спільну композицію з Тетяною Піскарьовою.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Павло Зібров і Тетяна Піскарьова

Павло Зібров і Тетяна Піскарьова презентували дуетну пісню «Айстри». Це легка та грайлива історія про кохання. У композиції айстри — символ краси, тепла і щирих емоцій, які люди дарують одне одному.

До речі, прем’єра пісні відбулася напередодні важливої події у житті Тетяни — 17 березня вона відзначить ювілей великим концертом у Жовтневому палаці.

Павло Зібров і Тетяна Піскарьова

Ідея створення дуетної композиції належить Піскарьовій.

«Лірики зараз багато, тож Таня запропонувала зробити запальну пісню — і я погодився», — зізнався співак.

Павло Миколайович заінтригував, що на ювілейному концерті на глядачів чекатиме особливий номер.

«А що буде на концерті — це взагалі! Ми готуємо дуже запальний номер і чекаємо всіх, щоб привітати Таню», — додав артист.

Тетяна Піскарьова ж зізнається, що з Павлом Зібровим її вже багато років пов’язують теплі творчі стосунки.

Павло Зібров і Тетяна Піскарьова

«З Павлом Миколайовичем нас пов’язують роки приємних зустрічей на концертах і заходах та захоплення піснями одне одного. І ось сьогодні в нас вийшла спільна робота — „Айстри“. Це найкращий дует моєї весни, мого стану душі і жіночності», — поділилася співачка.

До виходу цієї пісні артисти знялися у стильній фотосесії. Перед об’єктивом фотокамери вони постали у яскравих луках. Павло Миколайович був одягнений у червоний костюм і чорну сорочку, які він скомбінував із червоними шкарпетками і замшевими мокасинами. До піджака він прикріпив брошку у вигляді червоної бабки з камінням. На Тетяні був червоний асиметричний подовжений жакет, чорна водолазка, прикрашена блискучою аплікацією, чорні лосини і чорні босоніжки з камінням. У вухах в артистки були елегантні чорні сережки, обрамлені білим камінням.

Павло Зібров і Тетяна Піскарьова

До слова, пісня «Айстри» вже доступна для прослуховування на YouTube та всіх музичних платформах.

