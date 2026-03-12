- Дата публікації
-
Категорія
Рецепти
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 1 хв
Паста у сирному соусі — рецепт страви, від якої не тільки діти, а й дорослі, будуть у захваті
Макарони у сирному соусі — класика, яка завжди влучає в ціль. Кремова, ніжна, сирна паста не тільки тішить смакові рецептори, я й надовго насичує.
Секрет смачної пасти — правильне поєднання сирів, вершків і пасти з твердих сортів пшениці, яка не розварюється та залишається ніжною й щільною. Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко, підійде навіть тим, хто хоче дещо здоровішу версію класики.
Інгредієнти
- Паста з твердих сортів пшениці
- 350 г
- Молоко чи вершки
- 350 мл
- Вода
- 300 мл
- Масло
- 30 г
- Твердий сир (чедер або будь-який інший)
- 250 г
- Плавлений сир
- 100 г
- Сіль
-
- Перець
-
- Куркума
-
- Зелень
-
Приготування
У каструлю влити молоко, воду та кинути пасту.
Варіть на повільному вогні, постійно помішуйте, поки макарони не стануть м’якими, а рідина майже повністю не вбереться.
Додайте масло, твердий сир (натертий чи нарізаний) та плавлений сир.
Перемішуйте до повного розтоплення.
Додайте сіль, чорний перець, а для кольору та аромату, трохи куркуми та свіжої зелені.
Поради
Використовуйте пасту з твердих сортів пшениці, адже вона тримає форму і не стає клейкою навіть після повторного підігрівання.
Не переварюйте пасту, краще хай буде трохи недоварена, вона приготується у соусі та стане кремовою.
Для насиченішого смаку можна додати трохи гірчиці чи часнику у соус, але класичний варіант «для дітей» — найкращий.
Спробуйте цей рецепт — і паста стане вашою фірмовою стравою, яку всі з нетерпінням чекатимуть.