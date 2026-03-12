ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Паста у сирному соусі — рецепт страви, від якої не тільки діти, а й дорослі, будуть у захваті

Макарони у сирному соусі — класика, яка завжди влучає в ціль. Кремова, ніжна, сирна паста не тільки тішить смакові рецептори, я й надовго насичує.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
175 ккал
Паста у сирному соусі instagram.com/olga_riabenko_

Паста у сирному соусі instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Секрет смачної пасти — правильне поєднання сирів, вершків і пасти з твердих сортів пшениці, яка не розварюється та залишається ніжною й щільною. Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко, підійде навіть тим, хто хоче дещо здоровішу версію класики.

Інгредієнти

Паста з твердих сортів пшениці
350 г
Молоко чи вершки
350 мл
Вода
300 мл
Масло
30 г
Твердий сир (чедер або будь-який інший)
250 г
Плавлений сир
100 г
Сіль
Перець
Куркума
Зелень

Приготування

  1. У каструлю влити молоко, воду та кинути пасту.

  2. Варіть на повільному вогні, постійно помішуйте, поки макарони не стануть м’якими, а рідина майже повністю не вбереться.

  3. Додайте масло, твердий сир (натертий чи нарізаний) та плавлений сир.

  4. Перемішуйте до повного розтоплення.

  5. Додайте сіль, чорний перець, а для кольору та аромату, трохи куркуми та свіжої зелені.

Поради

  • Використовуйте пасту з твердих сортів пшениці, адже вона тримає форму і не стає клейкою навіть після повторного підігрівання.

  • Не переварюйте пасту, краще хай буде трохи недоварена, вона приготується у соусі та стане кремовою.

  • Для насиченішого смаку можна додати трохи гірчиці чи часнику у соус, але класичний варіант «для дітей» — найкращий.

Спробуйте цей рецепт — і паста стане вашою фірмовою стравою, яку всі з нетерпінням чекатимуть.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie