Паста у сирному соусі instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Реклама

Секрет смачної пасти — правильне поєднання сирів, вершків і пасти з твердих сортів пшениці, яка не розварюється та залишається ніжною й щільною. Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко , підійде навіть тим, хто хоче дещо здоровішу версію класики.

Інгредієнти Паста з твердих сортів пшениці 350 г Молоко чи вершки 350 мл Вода 300 мл Масло 30 г Твердий сир (чедер або будь-який інший) 250 г Плавлений сир 100 г Сіль Перець Куркума Зелень

Приготування

У каструлю влити молоко, воду та кинути пасту. Варіть на повільному вогні, постійно помішуйте, поки макарони не стануть м’якими, а рідина майже повністю не вбереться. Додайте масло, твердий сир (натертий чи нарізаний) та плавлений сир. Перемішуйте до повного розтоплення. Додайте сіль, чорний перець, а для кольору та аромату, трохи куркуми та свіжої зелені.

Поради

Використовуйте пасту з твердих сортів пшениці, адже вона тримає форму і не стає клейкою навіть після повторного підігрівання.

Не переварюйте пасту, краще хай буде трохи недоварена, вона приготується у соусі та стане кремовою.

Для насиченішого смаку можна додати трохи гірчиці чи часнику у соус, але класичний варіант «для дітей» — найкращий.

Спробуйте цей рецепт — і паста стане вашою фірмовою стравою, яку всі з нетерпінням чекатимуть.