Деяким пенсіонерам призупинять виплати від 1 квітня: кому це загрожує

Пенсіонери / © ТСН

Українські пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), проживають на окупованих територіях або тривалий час перебувають за кордоном, повинні пройти обов’язкову ідентифікацію до 1 квітня. У разі ігнорування цієї процедури або ненадання декларації про неотримання виплат від РФ, виплату пенсій буде призупинено.

Про це пише «На пенсії».

Як перевірити результати відеоідентифікації

Ті, хто вже скористався можливістю підтвердити особу через відеозв’язок, мають перевірити, чи було зараховано процедуру. Як повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), рішення про встановлення особи надсилається на електронну пошту, вказану пенсіонером у заяві.

Якщо у зверненні було зазначено ідентифікаційний номер (РНОКПП), статус ідентифікації можна відстежити онлайн:

Зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Відкрити розділ «Мої звернення».

Хто зобов’язаний пройти перевірку

Процедура є обов’язковою для наступних категорій пенсіонерів:

особи, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України;

громадяни, які виїхали з окупованих територій;

пенсіонери, які перебувають за кордоном понад 183 дні.

Доступні способи підтвердження особи

Крім відеоідентифікації, ПФУ пропонує ще кілька варіантів проходження перевірки:

Особистий візит: звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Електронний підпис: скористатися сервісом «Дія.Підпис» на порталі послуг ПФУ.

Для тих, хто за кордоном: отримати посвідчення у консульській установі та надіслати копію документа до ПФУ поштою або через вебпортал.

У Пенсійному фонді наголошують, що часу на виконання вимоги залишилося обмаль, тому закликають громадян не зволікати, аби уникнути затримок із виплатами у квітні.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України від 1 січня 2026 року припинив виплати пенсій особам, які не виконали обов’язкові вимоги до 31 грудня 2025 року та не пройшли фізичну ідентифікацію.

