Проспорт
94
1 хв

Лех — Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій

Стежте за перебігом першого поєдинку "гірників" у плейоф єврокубка.

Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 12 березня, донецький "Шахтар" зіграє з польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні в польському місті Познань. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

"Лех" закінчив основний раунд третього за престижністю єврокубка на 11-й позиції та потрапив до стикових матчів плейоф, де обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Дивіться альтернативне коментування поєдинку "Лех" — "Шахтар" на Youtube-каналі FootballHub.

Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Лехом" відбудеться у четвер, 19 березня, на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Лех" — "Шахтар".

94
