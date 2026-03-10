Україна — Швеція: букмекери зробили прогноз на півфінал плейоф відбору до ЧС-2026

Україна — Швеція / © Associated Press

У четвер, 26 березня, збірна України зустрінеться з командою Швеції у півфіналі плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для нашої збірної поєдинок відбудеться в іспанському місті Валенсія на "Естадіо Сьютат де Валенсія". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Швеція.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Швеція

Незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають шведську збірну. На її перемогу в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,42. Нічия — 3,50. Виграш українців — 2,75.

На вихід команди Сергія Реброва до фіналу плейоф можна поставити з коефіцієнтом 1,95. Підсумковий успіх Швеції — 1,74.

У разі перемоги над шведами команда Сергія Реброва у фіналі плейоф за вихід на світову першість 31 березня побореться з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.