ЧС-2026 з футболу: результати жеребкування фінального турніру, склад усіх груп

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

У п'ятницю, 5 грудня, в Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні відбулася церемонія жеребкування фінального турніру чемпіонату світу-2026 з футболу.

Збірна України, яка ще повинна на шляху до світової першості подолати плейоф відбору, також отримала потенційних суперників на груповому етапі турніру.

Команда Сергія Реброва була посіяна з останнього, четвертого кошика та потрапила до групи F, де можуть зіграти з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Загалом під час жеребкування 48 учасників фінального турніру ЧС-2026 було розподілено на 12 груп по 4 команди у кожній. По 2 найкращі збірні з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Результати жеребкування фінального турніру ЧС-2026

Група A: Мексика, Республіка Корея, ПАР, переможець європейського плейоф D (Чехія / Ірландія – Данія / Північна Македонія)

Група B: Канада, Швейцарія, Катар, переможець європейського плейоф А (Уельс / Боснія та Герцеговина – Італія / Північна Ірландія)

Група C: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті

Група D: США, Австралія, Парагвай, переможець європейського плейоф С (Словаччина / Косово – Туреччина / Румунія)

Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао

Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець європейського плейоф В (Україна / Швеція – Польща / Албанія)

Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія

Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде

Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плейоф 2 (Ірак – Болівія / Сурінам)

Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія

Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плейоф 1 (ДР Конго – Нова Каледонія / Ямайка)

Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу будуть зіграні у 16 містах. Матч-відкриття турніру заплановано 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Збірна України в плейоф відбору ЧС-2026

Для того, щоб взяти участь у фінальному турнірі ЧС-2026, збірній України потрібно виграти ще два матчі. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Сергія Реброва 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Переможець цього матчу в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Збірна України буде номінальним господарем півфіналу плейоф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

