Біатлон: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Естерсунді

Дарина Чалик / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 5 грудня, змагальна програма першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді продовжилася жіночою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна та Дарина Чалик.

Жодна з українських біатлоністок не зуміла фінішувати в топ-40 і потрапити до залікової зони.

Найкращий результат серед українок показала Чалик, яка з одним колом штрафу посіла 46-те місце .

Чалик – єдина з українок, хто відібрався до гонки переслідування. За крок від цього зупинилася Городна (61-ше місце).

Виграла спринт фінка Суві Мінккінен, для неї це перша перемога в кар'єрі в особистих гонках Кубка світу.

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту в Естерсунді

1. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) 20:11.9

2. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0) +16.6

3. Осеан Мішелон (Франція, 0+0) +20.8

4. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0) +29.5

5. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0) +44.5

6. Йоанна Якела (Польща, 0+0) +47.1

...

46. Дарина Чалик (Україна, 0+1) +1:50.4

61. Олена Городна (Україна, 0+0) +2:13.2

66. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +2:18.7

76. Христина Дмитренко (Україна, 1+1) +2:42.5

88. Олександра Меркушина (Україна, 3+0) +3:15.9

Раніше стало відомо, що Юлія Джима пропустить усі старти Кубка світу з біатлону до кінця 2025 року через травму.

Наступною гонкою на етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді стане чоловічий спринт, який відбудеться у суботу, 6 грудня. Початок – о 17:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.