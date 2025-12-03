ТСН у соціальних мережах

Проспорт
687
2 хв

Біатлон: результати чоловічої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді

Жодна з українських біатлоністів не фінішував у заліковій зоні.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Борковський

Богдан Борковський / © biathlon.com.ua

У середу, 3 грудня, змагальна програма першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді продовжилася чоловічою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів: Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал і Богдан Борковський, для якого це був дебют в особистих гонках на Кубку світу.

Капітан української збірної Дмитро Підручний пропустив гонку через хворобу. Замість нього на старт вийшов Борковський.

Жодна з українських біатлоністів не зумів фінішувати в топ-40 і потрапити до залікової зони. Найкращим серед них став Борковський, який з трьома штрафними хвилинами посів 44-те місце.

Виграв гонку норвежець Йоган-Олав Ботн, для нього це перша перемога на рівні Кубка світу з біатлону.

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки в Естерсунді

1. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+0+0) 46:49.4

2. Мартін Улдаль (Норвегія, 0+0+0+0) +57.7

3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+0) +1:00.0

4. Сіверт Баккен (Норвегія, 0+0+0+1) +1:41.3

5. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+0+0) +2:10.5

6. Єспер Нелін (Швеція, 0+1+0+0) +2:18.7

...

44. Богдан Борковський (Україна, 2+0+1+0) +5:30.2

47. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+1) +5:42.1

68. Артем Тищенко (Україна, 0+0+1+0) +6:29.3

75. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+5+0) +7:22.7

81. Антон Дудченко (Україна, 1+3+0+0) +8:22.8

Додамо, що у вівторок, 2 грудня, відбулася жіноча індивідуальна гонка, де жодна з українських біатлоністок не потрапила до залікової зони.

Наступною гонкою на етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді стане жіночий спринт, який відбудеться у п'ятницю, 5 грудня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

