Біатлон: результати синглміксту на етапі Кубка світу в Естерсунді
Збірна України в першій змішаній естафеті сезону фінішувала дванадцятою.
У неділю, 30 листопада, змагальна програма першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді продовжилася одиночною змішаною естафетою.
Збірну України в ній представляли Антон Дудченко та Олександра Меркушина.
"Синьо-жовті" з одним штрафним колом і 11 додатковими патронами посіли 12-ту позицію. Коло штрафу заробив Дудченко на стійці на першому етапі.
Виграла синглмікст Швеція, другою стала Норвегія, а замкнула трійку призерів Франція, яка на фініші випередила Німеччину.
Кубок світу з біатлону: результати синглміксту в Естерсунді
1. Швеція (0+4) 35:12.1
2. Норвегія (0+6) +19.1
3. Франція (1+6) +37.3
4. Німеччина (0+3) +37.8
5. Австрія (0+4) +56.0
6. Швейцарія (0+9) +1:01.8
...
12. Україна (1+11) +2:41.9
Додамо, що сьогодні в Естерсунді також відбудеться класична змішана естафета, початок – о 17:40 за київським часом. За українську збірну бігтимуть Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина та Олена Городна.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.