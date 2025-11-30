Біатлон: результати синглміксту на етапі Кубка світу в Естерсунді

Антон Дудченко / © biathlon.com.ua

У неділю, 30 листопада, змагальна програма першого етапу Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді продовжилася одиночною змішаною естафетою.

Збірну України в ній представляли Антон Дудченко та Олександра Меркушина.

"Синьо-жовті" з одним штрафним колом і 11 додатковими патронами посіли 12-ту позицію. Коло штрафу заробив Дудченко на стійці на першому етапі.

Виграла синглмікст Швеція, другою стала Норвегія, а замкнула трійку призерів Франція, яка на фініші випередила Німеччину.

Кубок світу з біатлону: результати синглміксту в Естерсунді

1. Швеція (0+4) 35:12.1

2. Норвегія (0+6) +19.1

3. Франція (1+6) +37.3

4. Німеччина (0+3) +37.8

5. Австрія (0+4) +56.0

6. Швейцарія (0+9) +1:01.8

...

12. Україна (1+11) +2:41.9

Додамо, що сьогодні в Естерсунді також відбудеться класична змішана естафета, початок – о 17:40 за київським часом. За українську збірну бігтимуть Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина та Олена Городна.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

