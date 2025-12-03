Лідер збірної України пропустить першу особисту гонку сезону Кубка світу з біатлону

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Капітан збірної України Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на першому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Про це 34-річний український біатлоніст повідомив у своєму Instagram.

"Вранці прокинувся і зрозумів, що прихворів. Турбує горло. З тренером вирішили пропустити гонку, тому що попереду ще довгий сезон і не потрібно ризикувати", – написав Підручний.

Дмитро Підручний / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Раніше Підручний увійшов до складу збірної України на індивідуальну гонку в Естерсунді. Тож тренерський штаб "синьо-жовтих" зробив заміну в заявці й замість Дмитра на старт вийде Богдан Борковський, для якого це буде дебют в особистих гонках на Кубку світу з біатлону.

Індивідуальну гонку в Естерсунді бігтимуть ще четверо українців: Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Чоловіча індивідуальна гонка в Естерсунді відбудеться в середу, 3 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.

Додамо, що у вівторок, 2 грудня, відбулася жіноча індивідуальна гонка, де жодна з українських біатлоністок не потрапила до залікової зони.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.