ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Лідер збірної України пропустить першу особисту гонку сезону Кубка світу з біатлону

Дмитро Підручний не побіжить індивідуальну гонку в Естерсунді через хворобу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Капітан збірної України Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на першому етапі Кубка світу з біатлону-2025/26 у шведському Естерсунді.

Про це 34-річний український біатлоніст повідомив у своєму Instagram.

"Вранці прокинувся і зрозумів, що прихворів. Турбує горло. З тренером вирішили пропустити гонку, тому що попереду ще довгий сезон і не потрібно ризикувати", – написав Підручний.

Дмитро Підручний / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Дмитро Підручний / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Раніше Підручний увійшов до складу збірної України на індивідуальну гонку в Естерсунді. Тож тренерський штаб "синьо-жовтих" зробив заміну в заявці й замість Дмитра на старт вийде Богдан Борковський, для якого це буде дебют в особистих гонках на Кубку світу з біатлону.

Індивідуальну гонку в Естерсунді бігтимуть ще четверо українців: Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Богдан Цимбал.

Чоловіча індивідуальна гонка в Естерсунді відбудеться в середу, 3 грудня. Початок – о 16:30 за київським часом.

Додамо, що у вівторок, 2 грудня, відбулася жіноча індивідуальна гонка, де жодна з українських біатлоністок не потрапила до залікової зони.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie