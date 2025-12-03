Лидер сборной Украины пропустит первую личную гонку сезона Кубка мира по биатлону

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

Реклама

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде.

Об этом 34-летний украинский биатлонист сообщил в своем Instagram.

"Утром проснулся и понял, что приболел. Беспокоит горло. С тренером решили пропустить гонку, потому что впереди еще долгий сезон и не нужно рисковать", – написал Пидручный.

Реклама

Дмитрий Подручный / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Ранее Пидручный вошел в состав сборной Украины на индивидуальную гонку в Эстерсунде. Так что тренерский штаб "сине-желтых" сделал замену в заявке и вместо Дмитрия на старт выйдет Богдан Борковский, для которого это будет дебют в личных гонках на Кубке мира по биатлону.

Индивидуальную гонку в Эстерсунде будут бежать еще четверо украинцев: Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.

Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде состоится в среду, 3 декабря. Начало – в 16:30 по киевскому времени.

Добавим, что во вторник, 2 декабря, состоялась женская индивидуальная гонка, где ни одна из украинских биатлонисток не попала в зачетную зону.

Реклама

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.