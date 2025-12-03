Действительно ли Россия захватила Покровск, как утверждает Bild: заявление Генштаба

Покровск / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины продолжают оборонную операцию в районе Покровска, а распространенные немецким изданием Bild данные о якобы полном захвате города и «оконченном бое» не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины, передает «Укринформ».

Как отметил офицер Главного управления коммуникаций, представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, позиция украинского командования остается постоянной.

Реклама

«Ситуация в Покровске очень сложная. Но Силы обороны по-прежнему удерживают северную часть города примерно по линии железной дороги. Продолжаются также активные действия наших подразделений по ликвидации очагов врага», — отметил Лиховой.

Несмотря на сложность ситуации, украинские подразделения активно работают над отладкой логистики как в районе самого Покровска, так и соседнего Мирнограда.

По словам спикера Генштаба, одна из приоритетных задач ВСУ — блокирование попыток противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход населенных пунктов.

Ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на информацию от украинского военного, утверждало, что более тысячи украинских военнослужащих в Мирнограде якобы оказались в критическом положении. По данным издания, это произошло после того, как Россия захватила Покровск после 14 месяцев тяжелых боев.

Реклама

Напомним, украинские военные сообщили, что россияне накапливают силы в Покровске, воспользовавшись плотным туманом, державшимся над городом. Такие погодные условия усложнили работу воздушной разведки: ограниченная видимость лишает возможность эффективно выявлять и уничтожать противника.