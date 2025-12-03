Россияне изменили тактику на Донетчине: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации

Наземные роботизированные комплексы / © ТСН

На Бахмутско-Краматорском отрезке фронта противник заметно активизировался. Здесь преимущественно действуют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Третьей российской общевойсковой армии, которые пытаются разрушить сообщение украинского тыла с передовой.

Воины роты наземных роботизированных комплексов (НРК) 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского сводят все усилия врага на нет с помощью дистанционно пилотируемых «железных помощников».

Корреспондент ТСН Александр Моторный о том, как идет битва за бесперебойную логистику и почему так важно помочь бойцам.

Новая тактика врага: избегание боя и перерезание логистики

Командир батальона беспилотных систем «Сапсаны» 30-й ОМБР, Михаил Трач, объяснил, что механизированных штурмов, как раньше, сейчас нет, но ситуация остается напряженной.

«Враг, когда он сейчас продвигается, он вообще — избегает и старается максимально избегать прохода, через наши боевые порядки. Он пытается максимально искать неприкрытые стыки, неприкрытые участки», — говорит он.

По словам заместителя командира роты НРК с позывным «Дымок», на земле постоянно происходят пехотные штурмы и продвижение малыми группами. А в воздухе — непрерывная охота.

«Повысилась активизация FPV-дронов. FPV-дронов стало очень много 'ждунов'. Именно с 'ждунами' это сейчас наша самая большая проблема и самая большая сложность в любых логистических миссиях», — говорит «Дымок», заместитель командира роты НРК 30 ОМБР ВСУ

Главная цель ДРГ врага, которые просачиваются в тыл, — перерезать логистику и отрезать украинские позиции от снабжения.

«Железные помощники» на нуле

Рота НРК 30-й бригады противопоставляет этой тактике свою основную работу: логистическое обеспечение переднего края — пехоты, экипажей БПЛА и минометных позиций — боеприпасами и провизией.

«Самая основа сейчас — это логистическое обеспечение — на передний край. Как и пехоты, так и экипажей БПЛА, которые стоят ближе к пехоте. Ну и так же минометные позиции. Обеспечение боеприпасами», говорит «Фартовый», командир роты НРК 30 ОМБР ВСУ.

Мобильная группа роты НРК ежесуточно несколько раз катает своих роботов на армейских внедорожниках, максимально приближаясь к ЛБЗ.

«До максимальной точки, куда можно доехать более-менее безопасно и тогда выгружаем НРКашку, подцепляем прицеп. И продолжают уже, операторы перехватывают управление и продолжают уже движение, непосредственно на передовую», — говорит «Соник», оператор НРК мобильной группы логистики 30 ОМБР ВСУ.

Эвакуация под огнем

Зона десантирования НРК постоянно находится под вражеским огнем — «для артиллерии достижима, для БПЛА — тем более». Путь дронов к передовой является сплошным квестом, где самой большой проблемой являются дроны-"ждуны».

Один из наземных роботов уже дважды был поражен FPV-дронами. Его спасение стало заслугой военнослужащих «Кравы» и «Никиши», которые помчались на эвакуацию на квадроцикле.

Сегодня этот НРК уже отремонтирован и готов к новой миссии.

Роботы-камикадзе и минеры

Наземные роботы могут быть не только логистами, но и эффективной боевой силой.

«Есть миссии по минированию, это как перед противником, это как в тылу противника. И также, так скажем — дроны-камикадзе, которые непосредственно будут заезжать уже как на первую линию так и на вторую линию обороны противника. И заезжать непосредственно в их укрытия и пытаться уничтожить», — говорит «Фартовый».

С помощью дистанционно пилотируемых механических помощников, подразделение существенно уменьшило риски и обеспечило бесперебойное снабжение пехотинцев на нуле.

