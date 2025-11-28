Сложная ситуация на Покровско-Мирноградском направлении: как роботы спасают жизни под яростным давлением врага

Наземный робот / © ТСН

На критически важном Покровско-Мирноградском секторе фронта россияне существенно нарастили давление, перебросив резервы. Тем не менее, украинские воины не позволяют врагу полностью захватить ни Покровск, ни Мирноград и даже проводят локальные контратаки.

Особую роль в поддержке наших защитников на передовой играют наземные роботизированные комплексы (НРК). Украинские морпехи 38-й бригады используют их для доставки боеприпасов, еды и воды, а также для эвакуации раненых и тел погибших побратимов.

Как это происходит — в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Во время сюжета вы видели QR-код — это сбор именно на оборудование для роты беспилотных наземных систем 38-й бригады украинских морпехов. Ваша помощь очень нужна нашим защитникам!

QR-код — это сбор именно на оборудование для роты беспилотных наземных систем 38-й бригады украинских морпехов / © ТСН

Даже те НРК, которые приходят с заводской комплектацией, требуют доработки, рассказывает военный с позывным «Павлин».

«Ни один дрон, который к нам приходит — не готов из коробки к выполнению задач!» — отмечает «Павлин», через чью мастерскую проходят все НРК бригады.

Логистика в полуокружении

Командир взвода НРК «Павлин» подтверждает, что ситуация на направлении критическая:

«Когда вы посмотрите на карту боевых действий, вы увидите, в каком состоянии сейчас — в полуокружении — находится Мирноград. И именно логистические дроны дают нам возможность делать логистику для ребят, которые воюют там».

Хотя НРК могут минировать, стрелять и проводить разведку, теперь, по признанию командира, их первейшая задача — поддерживать сообщение с передовой.

Миссии под огнем: «Это выглядит, как операция объединенных сил»

Отправляясь в сумерках в Мирноград, очередной дрон везет критически важный груз.

Командир роты НРК «Бас» объясняет, что это не просто поездка, а целая военная операция:

«Дело не в проходимости даже дронов, а в том, что это выглядит, как операция объединенных сил. Потому что мы не едем просто так! Мы едем с проверкой, с прикрытием, с зачисткой тех мест, которые наиболее сложные для проезда. Приходится проезжать места, которые сложно преодолеть, потому что они контролируются врагом!»

Оператор НРК «Кок» проводит перед монитором бесчисленное количество часов, направляя дроны:

«Стараюсь ребятам довезти! Точно так же можно и не довезти. Бензин, БК, воду, провизию».

Вражеская охота на логистику

Успешному выполнению миссии мешают не только грязь, воронки от КАБов и поваленные деревья, но и прямая охота врага.

Когда НРК попадает на прицел FPV-дрона, начинаются настоящие гонки:

«Если одна уже попадает, то уже они идут сразу! Слетаются все, знают координаты — где они».

«Кок» уже более года направляет роботов в направлении передовой и возвращает их обратно — с ранеными, а иногда и с телами погибших побратимов. Ему приходилось «выжимать из дрона все, на что только тот способен». Но жизнь наземных роботов в этом районе недолговечна.

Польза для победы

Чтобы роботы служили дольше и берегли жизнь морпехов, в мастерской собирают новые образцы, как, например, «Дуга» — в честь сварочной дуги.

57-летний морпех «Дуга» занимается тем, что умеет лучше всего — сваркой, но теперь с поправкой на войну.

«Об окончании войны мы не думаем, думаем, как максимально принести пользу и чтобы наши ребята и на передовой меньше были под поражением FPV-дронов», — говорит он.

