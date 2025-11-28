ТСН в социальных сетях

Война
179
1 мин

Россияне ударили управляемой авиацией по Харьковщине: есть пострадавшие

В Харьковской области российская авиация убила человека и ранила гражданских.

Руслана Сивак
нанесли удар управляемой авиацией по селу Шестаково Чугуевского района

нанесли удар управляемой авиацией по селу Шестаково Чугуевского района / © Национальная полиция Украины

Сегодня, 28 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиацией по селу Шестаково Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки погиб гражданский мужчина. Еще двое местных жителей получили ранения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По информации полиции, также пострадали две женщины из Старосалтовской общины в возрасте 52 и 61 года. Обе получили взрывные ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Россияне нанесли удар управляемой авиацией по селу Шестаково Чугуевского района. / © Национальная полиция Украины

«Повреждены несколько частных домов, хозяйственные постройки, загорелся пожар. Полицейские собирают доказательства и фиксируют очередное преступление военных России против украинцев», — отметили в полиции.

Россияне нанесли удар управляемой авиацией по селу Шестаково Чугуевского района. / © Национальная полиция Украины

Напомним, российские оккупационные войска активизировали штурмовые действия в Волчанске. Они пытаются обойти город с флангов и через лесную местность. В то же время, на Купянском направлении Силы обороны удерживают позиции и проводят зачистку города от диверсионно-разведывательных групп врага.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Покровском районе Донецкой области российские оккупанты взяли в плен украинского военного. Оккупанты избили его прикладом автомата и расстреляли.

179
