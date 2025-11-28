ТСН в социальных сетях

Звезды на премьере мультфильма «Зоотрополис 2»: Анатолий Анатолич в футболке с Микки Маусом, Елена Светлицкая — в черном лонгсливе

Знаменитости первыми увидели анимационный сиквел от студии Disney.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич

В Киеве, в кинотеатре «Планета Кино» (ТРЦ River Mall), состоялась яркая премьера долгожданного анимационного приключения — «Зоотрополис 2».

Мероприятие посетили знаменитости и инфлуенсеры, среди которых: ведущие Анатолий Анатолич и Андрей Черновол с детьми, актрисы Елена Светлицкая, Екатерина Вишня, Евгения Мьякенька, продюсер Богдан Жданов, певцы Муаяд и Артем Никитин, певица Мариетта, кинокритик Инна Гордеева, музыкальный обозреватель Нателла Кирс, блогеры Нелли Рижко и Анастасия Шароварова.

Анатолий Анатолич/Фото Виталий Чумаченко

Елена Светлицкая с детьми/Фото Виталий Чумаченко

Андрей Чорновол с детьми/Фото Виталий Чумаченко

Анна Адамович и Инна Гордеева/Фото Виталий Чумаченко

Алиса Дикалова с семьей/Фото Виталий Чумаченко

Мариетта и Снежана Успенская/Фото Виталий Чумаченко

Екатерина Петренко/Фото Виталий Чумаченко

Муаяд/Фото Виталий Чумаченко

Анатолий Миганов/Фото Виталий Чумаченко

Artem Timan/Фото Виталий Чумаченко

Анна Малиновская/Фото Виталий Чумаченко

Виктория Шептиенко/Фото Виталий Чумаченко

Татьяна Колчанова/Фото Виталий Чумаченко

Лидия Новоселецкая/Фото Виталий Чумаченко

Анатолий Анатолич/Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Фото Виталий Чумаченко

Ивент посетили также актеры украинского дубляжа, которые «подарили» свои голоса героям ленты — Андрей Алехин, Вероника Мишаева-Яковлева, Марина Локтионова и другие.

О мультфильме:

Это продолжение мегахита о храброй детективке Джуди Хопс и ее напарнике Нике Крутыхвосте, которые снова берутся за дело — на этот раз самое загадочное в своей карьере.

В Зоотрополисе появляется таинственная рептилия, которая переворачивает жизнь жителей мегаполиса вверх дном. Чтобы раскрыть это дело, напарники отправляются под прикрытием в неизведанные районы города. Их ждут запутанные следы, подозрительные персонажи и неожиданные повороты, которые проверят на прочность не только их профессионализм, но и дружбу. Смогут ли они снова спасти Зоотрополис и самих себя?

Семейный анимационный фильм «Зоотрополис 2» уже в украинском прокате.

