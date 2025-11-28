В белом платье с вырезами и черным бантом: американская актриса на премьере мультфильма "Зоотрополис"

Джиннифер Гудвин / © Getty Images

Джиннифер Гудвин посетила премьеру приключенческого анимационного фильма «Зоотрополис 2», который состоялся в кинотеатре Picturehouse Central в Лондоне. Голосом актрисы в мультфильме говорит крольчиха Джуди Хопс.

Джин появилась на ивенте в нежном аутфите, на ней было белое платье макси с верхом-накидкой от бренда Simkhai Annette. Наряд имел вырезы по бокам на талии, драпировку и контрастный черный бархатный бант на животе. Воротник был выполнен из блестящего бисера и бусин — он выглядел изысканно.

Аутфит Гудвин дополнила черными туфлями-лодочками. У нее была короткая прическа, нежный макияж, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и кольцо на руке.

О мультфильме:

Храбрый детектив Джуди Хопс и ее сообразительный напарник Ник Крутихвост снова берутся за дело — на этот раз самое загадочное в их карьере. В Зоотрополисе появляется таинственная рептилия, которая переворачивает жизнь жителей мегаполиса вверх дном. Чтобы раскрыть это дело, напарники отправляются под прикрытием в неизведанные районы города. Их ждут запутанные следы, подозрительные персонажи и неожиданные повороты, которые проверят на прочность не только их профессионализм, но и дружбу. Смогут ли они снова спасти Зоотрополис и самих себя?

Семейный анимационный фильм «Зоотрополис 2» уже в украинском прокате.