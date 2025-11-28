ТСН в социальных сетях

Рецепты
14
1 мин

Куриные рулетики с сыром, помидорами и болгарским перцем: рецепт эффектного горячего блюда

Чтобы приготовить сочные куриные рулетики, перед запеканием смажьте их сметаной, а в качестве начинки используйте сладкий перец и помидоры.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
139 ккал
Куриные рулетики с сыром помидорами и болгарским перцем

Куриные рулетики с сыром, помидорами и болгарским перцем / © Credits

Это блюдо отлично подойдет для праздничного стола, выглядит очень аппетитно и красиво.

Ингредиенты

куриное филе
2 шт.
перец болгарский красный
1 шт.
помидоры
1 шт.
сыр твердый
120 г
сметана 20%
70 г
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль

  1. Перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте на полоски.

  2. Помидор нарежьте полукольцами.

  3. Чеснок очистите, и выдавите через пресс.

  4. Твердый сыр натрите на крупную терку.

  5. Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на пластины, накройте пищевой пленкой и отбейте слегка кухонным молоточком. Натрите его чесноком, посыпьте черным перцем и солью.

  6. На каждый рулетик выложите две полоски перца, помидор и сверните куриное мясо в рулетик так, чтобы перец сладкий выглядывал по краям, таким же образом сформируйте остальные рулетики и выложите их в форму для запекания. Каждый рулетик сверху смажьте сметаной.

  7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут, затем посыпьте твердым сыром и запекайте еще 20 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Сметану можно заменить майонезом.

14
