Куриные рулетики с сыром, помидорами и болгарским перцем: рецепт эффектного горячего блюда

На каждый рулетик выложите две полоски перца, помидор и сверните куриное мясо в рулетик так, чтобы перец сладкий выглядывал по краям, таким же образом сформируйте остальные рулетики и выложите их в форму для запекания. Каждый рулетик сверху смажьте сметаной.