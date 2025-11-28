- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 1 мин
Куриные рулетики с сыром, помидорами и болгарским перцем: рецепт эффектного горячего блюда
Чтобы приготовить сочные куриные рулетики, перед запеканием смажьте их сметаной, а в качестве начинки используйте сладкий перец и помидоры.
Это блюдо отлично подойдет для праздничного стола, выглядит очень аппетитно и красиво.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт.
- перец болгарский красный
- 1 шт.
- помидоры
- 1 шт.
- сыр твердый
- 120 г
- сметана 20%
- 70 г
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый
-
- соль
-
Перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте на полоски.
Помидор нарежьте полукольцами.
Чеснок очистите, и выдавите через пресс.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на пластины, накройте пищевой пленкой и отбейте слегка кухонным молоточком. Натрите его чесноком, посыпьте черным перцем и солью.
На каждый рулетик выложите две полоски перца, помидор и сверните куриное мясо в рулетик так, чтобы перец сладкий выглядывал по краям, таким же образом сформируйте остальные рулетики и выложите их в форму для запекания. Каждый рулетик сверху смажьте сметаной.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут, затем посыпьте твердым сыром и запекайте еще 20 минут до золотистого цвета.
Советы:
Сметану можно заменить майонезом.