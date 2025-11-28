"Холостяк-14": кто из участниц покинет сегодня шоу

Реклама

Сегодня в эфире СТБ покажут седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14".

За сердце главного героя Тараса Цимбалюка в проекте соревнуются восемь девушек: Анастасия Половинкина, Валерия Жуковская, Дарья Романец, Ирина Кулешина, Ирина Пономаренко, Надин Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.

Кто из них, по вашему мнению, не получит от Тараса розу и поедет домой?

Напомним, в прошлом выпуске фотограф Юлия Коренюк по собственному желанию покинула шоу. Причина ее решения шокировала Тараса Цимбалюка.