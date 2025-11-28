- Дата публикации
"Холостяк-14": кто из участниц покинет сегодня шоу
Участвуйте в опросе: кого, по вашему мнению, сегодня Тарас Цимбалюк отправит домой.
Сегодня в эфире СТБ покажут седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14".
За сердце главного героя Тараса Цимбалюка в проекте соревнуются восемь девушек: Анастасия Половинкина, Валерия Жуковская, Дарья Романец, Ирина Кулешина, Ирина Пономаренко, Надин Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.
Кто из них, по вашему мнению, не получит от Тараса розу и поедет домой?
Напомним, в прошлом выпуске фотограф Юлия Коренюк по собственному желанию покинула шоу. Причина ее решения шокировала Тараса Цимбалюка.