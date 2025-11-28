ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
127
1 мин

"Холостяк-14": кто из участниц покинет сегодня шоу

Участвуйте в опросе: кого, по вашему мнению, сегодня Тарас Цимбалюк отправит домой.

Алина Онопа
Сегодня в эфире СТБ покажут седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14".

За сердце главного героя Тараса Цимбалюка в проекте соревнуются восемь девушек: Анастасия Половинкина, Валерия Жуковская, Дарья Романец, Ирина Кулешина, Ирина Пономаренко, Надин Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.

Анастасия Половинкина

Валерия Жуковская

Дарья Романец

Ирина Кулешина

Ирина Пономаренко

Надин Головчук

Оксана Шанюк

Ольга Дзундза

Кто из них, по вашему мнению, не получит от Тараса розу и поедет домой?

Напомним, в прошлом выпуске фотограф Юлия Коренюк по собственному желанию покинула шоу. Причина ее решения шокировала Тараса Цимбалюка.

