Будуарная фотография Викторианской эпохи: как зародилась тайная индустрия эротики

Женщина Викторианской эпохи / © Getty Images

Когда мы думаем о викторианцах, часто представляем их как пуритан, одетых «до горла», так что видно только лицо и руки. Но на самом деле в глубине викторианского общества существовала довольно пикантная прослойка. В 19 веке разразилась мода на будуарную или эротическую фотографию, где женщины были либо в сексуальных корсетах, либо полностью обнаженными.

Много таких фото делали во Франции, где эта индустрия процветала. На них часто изображали женщин в состоянии частичного раздевания в домашней атмосфере. С тем, как фотография становилась доступнее и дешевле, многие люди начали экспериментировать с будуарными снимками.

Это считалось своеобразным развлечением, а еще на этом можно было хорошо заработать. Темы чувственности и гламура были ключевыми в этом виде фотографии. Речь шла о том, чтобы праздновать женскую красоту в подчеркнуто сильном, уверенном свете. Часто такие фото делались частным образом для отдельных заказчиков, но впоследствии это превратилось в массовый рынок, что и неудивительно — главной аудиторией были, конечно, мужчины.