- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 1 мин
С индейкой на голове: Кэти Перри удивила экстравагантным головным убором
Певица поздравила поклонников с национальным праздником.
41-летняя певица Кэти Перри поделилась забавным видео в своем Instagram, которое приурочила к Дню благодарения, национальному празднику США, который празднуются в четвертый четверг ноября, и в этом году он выпал на 27 ноября.
В видео она появилась в зеленом свитере и синем берете, который был декорирован пластиковыми фигурками в виде накрытого стола с традиционными для этого праздника блюдами — конечно, запеченной индейкой, зеленым горошком, пирогом и даже бутылкой вина.
Поклонники звезды остались в восторге от ее забавного головного убора, в комментариях под видео они написали много комплиментов.
Ранее, напомним, Кэти Перри попала под прицел папарацци после своего концерта.
Ее наряд был от бренда Khaite — это было прямое изделие с белой вставкой на груди. Бретелек у платья не было, а дополнила Кэти его мюлями от Malone Souliers, прической с короткой челкой, макияжем и маленькой сумкой коричневого цвета — культовой Mini Kelly от Hermès.