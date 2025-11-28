С индейкой на голове: Кэти Перри удивила экстравагантным головным убором

Кэти Перри / © Associated Press

41-летняя певица Кэти Перри поделилась забавным видео в своем Instagram, которое приурочила к Дню благодарения, национальному празднику США, который празднуются в четвертый четверг ноября, и в этом году он выпал на 27 ноября.

© Instagram Кэти Перри

В видео она появилась в зеленом свитере и синем берете, который был декорирован пластиковыми фигурками в виде накрытого стола с традиционными для этого праздника блюдами — конечно, запеченной индейкой, зеленым горошком, пирогом и даже бутылкой вина.

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Поклонники звезды остались в восторге от ее забавного головного убора, в комментариях под видео они написали много комплиментов.

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Ранее, напомним, Кэти Перри попала под прицел папарацци после своего концерта.

Кэти Перри / © Getty Images

Ее наряд был от бренда Khaite — это было прямое изделие с белой вставкой на груди. Бретелек у платья не было, а дополнила Кэти его мюлями от Malone Souliers, прической с короткой челкой, макияжем и маленькой сумкой коричневого цвета — культовой Mini Kelly от Hermès.