Гороскоп на 28 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать то, что доставляет удовольствие

День благоприятен для занятий благотворительностью в любом ее виде — начиная от обездоленных людей и особенно детей и заканчивая бездомными животными. В остальном желательно делать только то, что доставляет удовольствие — работа из-под палки ожидаемого результата не принесет.

Овен

Велика вероятность крупных денежных поступлений, которые, тем не менее, необходимо тратить крайне экономно: сегодня можно безрассудно и бездарно спустить все, что упорным трудом зарабатывалось долгое время.

Телец

Не стоит отталкивать близкого человека — друга или возлюбленного — который решит прекратить досадную ссору и помириться: в таком случае прежде всего стоит вспомнить, что в произошедшем есть и доля вашей вины.

Близнецы

К соблазнам, которые будут исходить от малознакомых, а то и вовсе незнакомых людей, важно относиться с максимальной осторожностью: слишком велик риск обмана — избежать его вполне в ваших силах.

Рак

Встреча с былой любовью, которая вполне возможна в этот день, вряд ли вернет в вашу жизнь прежние отношения, но воспоминания, которые она подарит, будут для вас необычайно важны — не пренебрегайте ими

Лев

День благоприятен для тех занятий, до которых до сих пор не доходили руки: можно, например, сделать генеральную уборку в доме или обновить изрядно надоевший домашний текстиль с летнего на зимний — новогодний.

Дева

Время идеально подходит для выяснения отношений с начальством: если вы давно собирались предложить ему свою новую профессиональную идею или попросить увеличения зарплаты, не упустите благоприятный шанс.

Весы

Работа не должна быть помехой общению с близкими людьми, которых вы — в силу своей занятости — в последние время отодвинули на второй план: сегодня хорошее время для того, чтобы исправить ситуацию.

Скорпион

Наладить отношения с близким человеком, с которым вы, несмотря на взаимную симпатию, умудрились поссориться исключительно по собственной вине, можно будет, просто обсудив сложившуюся ситуацию.

Стрелец

Плохое самочувствие, которое может накрыть вас в этот день, скорее всего, будет обусловлено переутомлением, так что стоит сбавить обороты и не только работать, но и делать паузы для отдыха — хотя бы время от времени.

Козерог

Тем, кто давно готовился к реализации нового профессионального проекта, главное — не упустить важный шанс, который представится им сегодня, и уже в начале следующей недели начать работать в выбранном направлении.

Водолей

Лучшим способом избавиться от негативной энергетики, мешающей с оптимистической точки зрения смотреть на окружающий мир, станет занятие любимым делом — оно не только доставит удовольствие, но и успокоит.

Рыбы

День — благо, на календаре выходной — желательно посвятить приведению в порядок своего жилья: проведите генеральную уборку или хотя вымойте полы и окна — окружающий мир сразу покажется более радостным и приветливым.

