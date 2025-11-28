ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

В стильном костюме и с красивой собакой: кронпринцесса Виктория поделилась милым фото

Кронпринцесса Швеции Виктория поделилась в Instagram очень милым фото.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Вчера кронпринцесса посетила Шведский университет сельскохозяйственных наук в Ултуне, чтобы отметить 250-летие шведской ветеринарной медицины.

В университетской ветеринарной клинике при Шведском университете сельскохозяйственных наук кронпринцесса встретилась с животными и персоналом, а также узнала о передовых методах ухода за животными и проводимых здесь исследованиях.

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

На мероприятие кронпринцесса приехала в темно-синем брючном костюме, под жакет она надела светло-голубую блузку и дополнила образ серьгами-перьями, легким макияжем и темным маникюром. А свои каштановые волосы она традиционно собрала в пучок сзади.

На снимке Виктория запечатлена присев рядом с английским кокер-спаниелем. Она гладила его рукой, а пес поднял голову вверх.

Дата публикации
Количество просмотров
69
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie