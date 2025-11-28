- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
В стильном костюме и с красивой собакой: кронпринцесса Виктория поделилась милым фото
Кронпринцесса Швеции Виктория поделилась в Instagram очень милым фото.
Вчера кронпринцесса посетила Шведский университет сельскохозяйственных наук в Ултуне, чтобы отметить 250-летие шведской ветеринарной медицины.
В университетской ветеринарной клинике при Шведском университете сельскохозяйственных наук кронпринцесса встретилась с животными и персоналом, а также узнала о передовых методах ухода за животными и проводимых здесь исследованиях.
На мероприятие кронпринцесса приехала в темно-синем брючном костюме, под жакет она надела светло-голубую блузку и дополнила образ серьгами-перьями, легким макияжем и темным маникюром. А свои каштановые волосы она традиционно собрала в пучок сзади.
На снимке Виктория запечатлена присев рядом с английским кокер-спаниелем. Она гладила его рукой, а пес поднял голову вверх.