В стильном костюме и с красивой собакой: кронпринцесса Виктория поделилась милым фото

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Реклама

Вчера кронпринцесса посетила Шведский университет сельскохозяйственных наук в Ултуне, чтобы отметить 250-летие шведской ветеринарной медицины.

В университетской ветеринарной клинике при Шведском университете сельскохозяйственных наук кронпринцесса встретилась с животными и персоналом, а также узнала о передовых методах ухода за животными и проводимых здесь исследованиях.

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

На мероприятие кронпринцесса приехала в темно-синем брючном костюме, под жакет она надела светло-голубую блузку и дополнила образ серьгами-перьями, легким макияжем и темным маникюром. А свои каштановые волосы она традиционно собрала в пучок сзади.

Реклама

На снимке Виктория запечатлена присев рядом с английским кокер-спаниелем. Она гладила его рукой, а пес поднял голову вверх.