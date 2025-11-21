- Дата публикации
Тарас Цимбалюк был шокирован: участница "Холостяка-14" покинула шоу по собственному желанию
Девушка попросила главного героя отпустить ее домой.
Перед церемонией роз в шестом выпуске романтического реалити-шоу «Холостяк-14» одна из участниц — фотограф Юлия Коренюк — в своем видеообращении заявила Тарасу Цимбалюку, что она хочет покинуть шоу.
Девушка объяснила это тем, что ей становится очень тяжело на проекте и она очень скучает по своему сыну.
«Это не то, что я хотела бы тебе сказать, но я не вижу смысла дальше находиться здесь. Я очень тебя прошу не воспринимать это как манипуляцию. Это обычная просьба к тебе как к мужчине: пожалуйста, пойми меня и отпусти меня».
Главный герой был шокирован ее решением.