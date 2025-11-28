Анатолій Анатоліч

У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ River Mall), відбулася яскрава прем’єра довгоочікуваної анімаційної пригоди — «Зоотрополіс 2».

Захід відвідали знаменитості та інфлуенсери, серед яких: ведучі Анатолій Анатоліч і Андрій Чорновол з дітьми, акторки Олена Світлицька, Катерина Вишня, Євгенія Мʼякенька, продюсер Богдан Жданов, співаки Муаяд та Артем Нікітін, співачка Марієтта, кінокритикиня Інна Гордєєва, музична оглядачка Нателла Кірс, блогерки Неллі Ріжко та Анастасія Шароварова.

Анатолій Анатоліч/Фото Віталій Чумаченко

Олена Світлицька з дітьми/Фото Віталій Чумаченко

Андрій Чорновол із дітьми/Фото Віталій Чумаченко

Анна Адамович та Інна Гордєєва/Фото Віталій Чумаченко

Аліса Дікалова з сім’єю/Фото Віталій Чумаченко

Марієтта і Сніжана Успенська/Фото Віталій Чумаченко

Катерина Петренко/Фото Віталій Чумаченко

Муаяд/Фото Віталій Чумаченко

Анатолій Міганов/Фото Віталій Чумаченко

Artem Timan/Фото Віталій Чумаченко

Анна Малиновська/Фото Віталій Чумаченко

Вікторія Шептієнко/Фото Віталій Чумаченко

Тетяна Колчанова/Фото Віталій Чумаченко

Лідія Новоселецька/Фото Віталій Чумаченко

Анатолій Анатоліч/Фото Віталій Чумаченко

Фото Віталій Чумаченко

Фото Віталій Чумаченко

Фото Віталій Чумаченко

Фото Віталій Чумаченко

На івент завітали також актори українського дубляжу, які «подарували» свої голоси героям стрічки — Андрій Альохін, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Марина Локтіонова та інші.

Про мультфільм:

Це продовження мегахіта про хоробру детективку Джуді Гопс і її напарника Ніка Крутихвоста, які знову беруться за справу — цього разу найзагадковішу у своїй кар’єрі.

У Зоотрополісі з’являється таємнича рептилія, яка перевертає життя мешканців мегаполіса догори дриґом. Щоб розкрити цю справу, напарники вирушають під прикриттям у незвідані райони міста. На них чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі й неочікувані повороти, що перевірять на міцність не лише їхній професіоналізм, а й дружбу. Чи зможуть вони знову врятувати Зоотрополіс і самих себе?

Сімейний анімаційний фільм «Зоотрополіс 2» вже в українському прокаті.