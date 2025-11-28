- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 2 хв
Зірки на прем’єрі мультфільму «Зоотрополіс 2»: Анатолій Анатоліч у футболці з Міккі Маусом, Олена Світлицька — у чорному лонгсліві
Знаменитості першими побачили анімаційний сиквел від студії Disney.
У Києві, у кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ River Mall), відбулася яскрава прем’єра довгоочікуваної анімаційної пригоди — «Зоотрополіс 2».
Захід відвідали знаменитості та інфлуенсери, серед яких: ведучі Анатолій Анатоліч і Андрій Чорновол з дітьми, акторки Олена Світлицька, Катерина Вишня, Євгенія Мʼякенька, продюсер Богдан Жданов, співаки Муаяд та Артем Нікітін, співачка Марієтта, кінокритикиня Інна Гордєєва, музична оглядачка Нателла Кірс, блогерки Неллі Ріжко та Анастасія Шароварова.
На івент завітали також актори українського дубляжу, які «подарували» свої голоси героям стрічки — Андрій Альохін, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Марина Локтіонова та інші.
Про мультфільм:
Це продовження мегахіта про хоробру детективку Джуді Гопс і її напарника Ніка Крутихвоста, які знову беруться за справу — цього разу найзагадковішу у своїй кар’єрі.
У Зоотрополісі з’являється таємнича рептилія, яка перевертає життя мешканців мегаполіса догори дриґом. Щоб розкрити цю справу, напарники вирушають під прикриттям у незвідані райони міста. На них чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі й неочікувані повороти, що перевірять на міцність не лише їхній професіоналізм, а й дружбу. Чи зможуть вони знову врятувати Зоотрополіс і самих себе?
Сімейний анімаційний фільм «Зоотрополіс 2» вже в українському прокаті.