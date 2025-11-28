Яка мила дівчинка: співак Роббі Вільямс уперше вийшов на публіку з 13-річною донькою

Роббі Вільямс, Айда Філд та їхня донька Тедді / © Getty Images

Британський співак Роббі Вільямс і його дружина Айда Філд наважилися нарешті з’явитися на червоній доріжці зі своєю старшою донькою Теодорою Роуз, яку вони лагідно називають Тедді.

Сім’я відвідала світову прем’єру різдвяного фільму Tinsel Town у кінотеатрі в Лондоні. Але головною зіркою заходу стала чарівна 13-річна Тедді, яка дуже схожа на свого знаменитого батька та до того ж справжня красуня. Вона з’явилася на прем’єрі в лаконічній сукні смарагдового відтінку, яку доповнила чорною вкороченою шубою з екохутра й туфлями з ремінцями та темним мисом. Волосся Тедді було накручене в об’ємні локони, що робило дівчинку ще чарівнішою.

Роббі Вільямс, Айда Філд та їхня донька Тедді / © Getty Images

А ось на заході дочка співака з’явилася, оскільки зіграла у фільмі одну з ролей. Тедді пішла стопами батьків і схоже теж почала будувати кар’єру в шоубізнесі. Раніше Вільямс і Філд суворо стежили за тим, щоб захистити дітей від уваги, й прихильники навіть не знали, який вигляд мають діти зіркової пари.

Нагадаємо, що також у пари є ще троє дітей: син Чарлтон Валентин, донька Колетт Джозефін, яку виносила сурогатна мати, і ще один син Бо Бенедикт Ентовен, теж народжений завдяки сурогатній матері.