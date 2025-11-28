ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

Яка мила дівчинка: співак Роббі Вільямс уперше вийшов на публіку з 13-річною донькою

Дочка британського співака склала йому і своїй мамі компанію на прем’єрі в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Роббі Вільямс, Айда Філд та їхня донька Тедді

Роббі Вільямс, Айда Філд та їхня донька Тедді / © Getty Images

Британський співак Роббі Вільямс і його дружина Айда Філд наважилися нарешті з’явитися на червоній доріжці зі своєю старшою донькою Теодорою Роуз, яку вони лагідно називають Тедді.

Сім’я відвідала світову прем’єру різдвяного фільму Tinsel Town у кінотеатрі в Лондоні. Але головною зіркою заходу стала чарівна 13-річна Тедді, яка дуже схожа на свого знаменитого батька та до того ж справжня красуня. Вона з’явилася на прем’єрі в лаконічній сукні смарагдового відтінку, яку доповнила чорною вкороченою шубою з екохутра й туфлями з ремінцями та темним мисом. Волосся Тедді було накручене в об’ємні локони, що робило дівчинку ще чарівнішою.

Роббі Вільямс, Айда Філд та їхня донька Тедді / © Getty Images

Роббі Вільямс, Айда Філд та їхня донька Тедді / © Getty Images

А ось на заході дочка співака з’явилася, оскільки зіграла у фільмі одну з ролей. Тедді пішла стопами батьків і схоже теж почала будувати кар’єру в шоубізнесі. Раніше Вільямс і Філд суворо стежили за тим, щоб захистити дітей від уваги, й прихильники навіть не знали, який вигляд мають діти зіркової пари.

Нагадаємо, що також у пари є ще троє дітей: син Чарлтон Валентин, донька Колетт Джозефін, яку виносила сурогатна мати, і ще один син Бо Бенедикт Ентовен, теж народжений завдяки сурогатній матері.

Дата публікації
Кількість переглядів
279
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie