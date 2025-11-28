Коли час ховати садові меблі на зиму та як зробити це правильно / © Associated Press

Реклама

Дерево, метал і тканини дуже чутливі до перепадів температур і вологи, навіть у регіонах, де зими м’які. Тож якщо хочете, щоб ваша ідеальна лаунж-зона пережила не один сезон, варто подбати про правильне зберігання, про це розповіло видання Martha Stewart.

Коли переносити садові меблі

Варто орієнтуватися на три ключові фактори, а саме, нічну температуру, погодні цикли та момент, коли у вашому регіоні «переломлюється» теплий сезон. Якщо очікується затяжне похолодання, рясні дощі чи перший мороз — час діяти.

Холодні регіони (північні регіони України). Оптимальний час — кінець вересня — середина жовтня, коли ночі стають холодними, а прогнози натякають на перший заморозок, варто поспішити, адже мокрий сніг і різкі перепади температур можуть серйозно пошкодити дерево та метал.

Клімат середніх широт (центральна Україна). Початок — середина листопада — ідеальне «вікно». Як тільки починаються довгі холодні дощі, меблі перестають встигати висихати, це швидко руйнує тканини та деревину.

Тепле узбережжя (південні області України під час вітряних сезонів). Холод тут не головний ворог — вітер і зливи. Пильнуйте прогнози, якщо насуваються шторми, буревії чи тривалі дощі, потрібно негайно виносити меблі з відкритих терас.

Південні регіони з м’якою зимою (південно-східна Україна). Ризик заморозків з’являється ближче до грудня. Та навіть без сильних морозів вологі періоди можуть зашкодити дереву та текстилю. Перед тривалими дощами чи коротким похолоданням меблі краще сховати, чи накрити.

Гірські та високогірні зони . Тут небезпечний цикл «замерзання-відтавання»: холодні ночі та сильне сонце вдень руйнують покриття та шви. Починайте переносити меблі у кінці вересня — на початку жовтня.

Західні регіони. Сухий клімат — союзник, але не абсолютний. Після листопада починаються дощові періоди, тож саме вони можуть спричинити проблеми. Захищайте меблі у вологі та прохолодні дні.

Як зберігати садові меблі взимку

Навіть якщо ви переносите меблі лише на балкон або до гаража, невеликі підготовчі кроки суттєво подовжать їхнє життя.

Реклама

Добре очистьте всі поверхні. Найкраща формула — м’який мийний засіб, щітка, тепла вода та терпіння. Для деревини — без жорсткого тиску і без мийок високого тиску. Перевірте та відремонтуйте дрібниці. Поки меблі сухі та чисті підкрутіть гвинти, оновіть лак або зовнішнє покриття дерева, підфарбуйте дрібні подряпини та усуньте люфти. Навесні будете собі дякувати. Правильно складіть подушки. Не стискайте їх між жорсткими поверхнями. Краще розмістити так, щоб між точками контакту був простір, це запобігає заломам та деформації. Оберіть правильне місце для зберігання. Не кладіть меблі безпосередньо на бетон, він «тягне» вологу. Підніміть їх на підставки чи дерев’яні рейки. Зберігайте у сухому та вентильованому просторі. Подушки кладіть у мішки, які дихають, а не герметичні пакети. Ніколи не ставте меблі догори дриґом. Волога може затекти у технічні отвори, замерзнути та пошкодити матеріал, особливо алюміній та деревину. Якщо частину меблів залишаєте надворі, розташуйте їх біля стіни для захисту від вітру та снігу. Використовуйте чохли з вентиляцією та фіксаторами, щоб їх не здуло.

Правильний момент і турбота восени означають менше клопоту навесні. Якщо подбати про свої садові меблі зараз, вони віддячать вам довгими роками служби й збережуть красу та якість.