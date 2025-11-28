ТСН у соціальних мережах

Суспільство
170
1 хв

У блейзері та синіх джинсах: княгиня Шарлін сходила на виставу

Княгиня Шарлін відвідала 28-ме щорічне дійство «Різдво Френкі» в Аудиторії Реньє III.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Цей захід проходить під високим заступництвом Його Світлості князя Альбера II. Монегаська асоціація Les Enfants de Frankie («Діти Френкі»), заснована 1997 року пані Франсьєн Жіроді, щодня надає підтримку хворим, дітям з обмеженими можливостями та дітям з неблагополучних сімей у Монако та в регіоні Прованс-Альпи-Лазурове узбережжя.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Щороку «Різдво Френкі» дарує незабутні враження сотням дітей завдяки двом видатним виступам юних артистів, які самі хворі.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Цього року княгиня Шарлін насолоджувалася енергійною і зворушливою виставою, а після її закінчення вийшла на сцену, щоб привітати дітей та віддати належне чудовому видовищу, яке стало можливим завдяки самовідданості волонтерів асоціації.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

На захід Шарлін приїхала у лляному блейзері Ralph Lauren, під який одягла молочну сорочку, широких синіх джинсах зі стрілками та в пісочних замшевих туфлях-човниках на підборах, а в руках тримала маленьку шкіряну сумку від Fendi. Також Шарлін зробила легкий макіяж, наділа перлинні сережки-цвяшки і свою заручальну каблучку з діамантом.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

