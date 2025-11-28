- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
У блейзері та синіх джинсах: княгиня Шарлін сходила на виставу
Княгиня Шарлін відвідала 28-ме щорічне дійство «Різдво Френкі» в Аудиторії Реньє III.
Цей захід проходить під високим заступництвом Його Світлості князя Альбера II. Монегаська асоціація Les Enfants de Frankie («Діти Френкі»), заснована 1997 року пані Франсьєн Жіроді, щодня надає підтримку хворим, дітям з обмеженими можливостями та дітям з неблагополучних сімей у Монако та в регіоні Прованс-Альпи-Лазурове узбережжя.
Щороку «Різдво Френкі» дарує незабутні враження сотням дітей завдяки двом видатним виступам юних артистів, які самі хворі.
Цього року княгиня Шарлін насолоджувалася енергійною і зворушливою виставою, а після її закінчення вийшла на сцену, щоб привітати дітей та віддати належне чудовому видовищу, яке стало можливим завдяки самовідданості волонтерів асоціації.
На захід Шарлін приїхала у лляному блейзері Ralph Lauren, під який одягла молочну сорочку, широких синіх джинсах зі стрілками та в пісочних замшевих туфлях-човниках на підборах, а в руках тримала маленьку шкіряну сумку від Fendi. Також Шарлін зробила легкий макіяж, наділа перлинні сережки-цвяшки і свою заручальну каблучку з діамантом.