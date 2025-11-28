У блейзері та синіх джинсах: княгиня Шарлін сходила на виставу

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Реклама

Цей захід проходить під високим заступництвом Його Світлості князя Альбера II. Монегаська асоціація Les Enfants de Frankie («Діти Френкі»), заснована 1997 року пані Франсьєн Жіроді, щодня надає підтримку хворим, дітям з обмеженими можливостями та дітям з неблагополучних сімей у Монако та в регіоні Прованс-Альпи-Лазурове узбережжя.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Щороку «Різдво Френкі» дарує незабутні враження сотням дітей завдяки двом видатним виступам юних артистів, які самі хворі.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Цього року княгиня Шарлін насолоджувалася енергійною і зворушливою виставою, а після її закінчення вийшла на сцену, щоб привітати дітей та віддати належне чудовому видовищу, яке стало можливим завдяки самовідданості волонтерів асоціації.

Реклама

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

На захід Шарлін приїхала у лляному блейзері Ralph Lauren, під який одягла молочну сорочку, широких синіх джинсах зі стрілками та в пісочних замшевих туфлях-човниках на підборах, а в руках тримала маленьку шкіряну сумку від Fendi. Також Шарлін зробила легкий макіяж, наділа перлинні сережки-цвяшки і свою заручальну каблучку з діамантом.