Дали старт різдвяному сезону: княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми запалила святкові вогні в Монако
В Монако вже теж запалили святкові вогні на ялинці і княжа сім’я взяла в цьому участь.
Князь Альбер II та княгиня Шарлін у супроводі своїх дітей — принца Жака та принцеси Габріелли — офіційно запалили міські різдвяні вогні на великій ялинці на ринковій площі Кондамін.
Церемонія відбулася у присутності мера Жоржа Марсана, членів міської ради та вищих посадових осіб Князівства, які зібралися, щоб розділити цей чарівний момент.
Церемонія запалення відкрила блискучі прикраси, які тепер прикрашають усі райони Монако та знаменують початок святкового сезону.
Фотографіями, авторства Фредеріка Небінгера поділився Княжий палац у своєму Instagram.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Віндзорський замок вже прикрасили до різдвяного та новорічного сезону.