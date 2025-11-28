Дали старт різдвяному сезону: княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми запалила святкові вогні в Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з дітьми Жаком і Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II та княгиня Шарлін у супроводі своїх дітей — принца Жака та принцеси Габріелли — офіційно запалили міські різдвяні вогні на великій ялинці на ринковій площі Кондамін.

Церемонія відбулася у присутності мера Жоржа Марсана, членів міської ради та вищих посадових осіб Князівства, які зібралися, щоб розділити цей чарівний момент.

Церемонія запалення відкрила блискучі прикраси, які тепер прикрашають усі райони Монако та знаменують початок святкового сезону.

Фотографіями, авторства Фредеріка Небінгера поділився Княжий палац у своєму Instagram.

