Суспільство
100
1 хв

В оксамитовій сукні і пальті короля: королева Камілла відвідала урочисту вечерю

Королева Камілла з’явилася на урочистому заході в Лондоні, зачарувавши публіку вибором яскравої червоної сукні.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність королева Камілла, як головнокомандувачка стрілецьким полком і полковник 4-го батальйону рейнджерського полку, була присутня на урочистій вечері з нагоди вручення нагород RIFLES Awards, яка відбувається раз на два роки в Лондоні.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева з’явилася на прийомі у червоній оксамитовій сукні Fiona Clare поверх якої одягла чорне пальто з вишивкою, яке колись подарували її чоловікові Чарльзу під час візиту до Саудівської Аравії 1998 року.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Свій вечірній образ королева доповнила кольє у вигляді змії, на зап’ясті у неї був браслет Van Cleef & Arpels, на грудях діамантова брошка та сережки з коштовним камінням у вухах. Камілла виголосила промову на заході.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно королева організувала прийом на честь переможців конкурсу есе Королеви Співдружності у Сент-Джеймському палаці в Лондоні, де з’явилася у сукні улюбленого відтінку.

100
