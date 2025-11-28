- Дата публікації
В оксамитовій сукні і пальті короля: королева Камілла відвідала урочисту вечерю
Королева Камілла з’явилася на урочистому заході в Лондоні, зачарувавши публіку вибором яскравої червоної сукні.
Її Величність королева Камілла, як головнокомандувачка стрілецьким полком і полковник 4-го батальйону рейнджерського полку, була присутня на урочистій вечері з нагоди вручення нагород RIFLES Awards, яка відбувається раз на два роки в Лондоні.
Королева з’явилася на прийомі у червоній оксамитовій сукні Fiona Clare поверх якої одягла чорне пальто з вишивкою, яке колись подарували її чоловікові Чарльзу під час візиту до Саудівської Аравії 1998 року.
Свій вечірній образ королева доповнила кольє у вигляді змії, на зап’ясті у неї був браслет Van Cleef & Arpels, на грудях діамантова брошка та сережки з коштовним камінням у вухах. Камілла виголосила промову на заході.
Нагадаємо, нещодавно королева організувала прийом на честь переможців конкурсу есе Королеви Співдружності у Сент-Джеймському палаці в Лондоні, де з’явилася у сукні улюбленого відтінку.