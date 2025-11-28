Символ турботи і дружби: що відомо про фіолетове пальто Жакліни Кеннеді, яке вона носила вагітною

Жаклін і Джон Кеннеді / © Getty Images

Жаклін Кеннеді — одна з найвідоміших перших леді у світі, оскільки про неї знімали фільми, писали книжки, а також упродовж багатьох років багато хто продовжує захоплюватися її стилем і смаком. Життя в Жаклін було вкрай трагічним, але коли вона лише розпочинала свій шлях, то навіть не підозрювала, що стане не просто дружиною президента, а однією з найзначущіших модних постатей 20 століття, на яку рівнятимуться навіть після її смерті.

Однією з перших модних заяв Жаклін було пальто красивого фіолетового кольору, яке вона носила 9 листопада 1960 року в день, коли її чоловіка було оголошено 35-м президентом. Того дня вона одягла вбрання вільного фасону, трохи розкльошене до подолу, оскільки була на восьмому місяці вагітності своєю другою дитиною, сином Джоном Ф. Кеннеді-молодшим.

Жаклін і Джон Кеннеді / © Getty Images

Це був елегантний і жіночний виріб з вовни з рукавами три чверті, великими ґудзиками і невеликим заокругленим коміром. Саме фотографії Жаклін у цьому пальті, як нової першої леді, облетіли весь світ, з’явившись на перших шпальтах газет і на обкладинках найшанованіших журналів того часу.

Також багато уваги до дружини Кеннеді було прикуто і тому, що через вагітність вона не часто з’являлася на публіці, але в ніч оголошення результатів приєдналася до чоловіка. Її вбрання здавалося не вигадливим, а дуже жіночним, особливо у поєднанні зі шкіряними рукавичками й туфлями. А ось відтінок пальта був навпаки — сміливим вибором, оскільки зазвичай для подібних політичних заходів обирали нейтральніші і спокійніші кольори.

Жаклін і Джон Кеннеді / © Getty Images

Також існує думка, яка ніяк не була підтверджена, що вибір Кеннеді такого відтінку пальта був зумовлений підтримкою руху суфражисток, прихильниці якого носили фіолетовий і золотий кольори.

Тож колір вбрання Жаклін виділявся, надавав відчуття оптимізму та індивідуальності, також пальто стало символом зародження нової політичної епохи та появи модної ікони. Надалі вбрання подібного стилю та крою Жаклін неодноразово одягала, поки була першою леді.

Жаклін і Джон Кеннеді / © Associated Press

Після вагітності Жаклін передавала пальто подругам, які також чекали на дитину. Таким чином вбрання впродовж кількох поколінь носили близькі до клану Кеннеді жінки, що стало символом не лише історичної ночі, а й турботи та багаторічної дружби.

Жаклін і Джон Кеннеді / © Associated Press

Уперше від 1960 року пальто продадуть на аукціоні Sotheby’s. На продаж його передає жінка, якій воно дісталося від матері. Сім’я дбайливо зберігала вбрання, і воно у чудовому стані. Отримати за вбрання першої леді планують від 6 до 8 тисяч доларів, але зазвичай такі речі йдуть з молотка за набагато вищу суму, ніж було заявлено.