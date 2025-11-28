Жінка взяла до себе двох кошенят, але одне раптово перетворилось на "гіганта"

Кішка / © unsplash.com

Жителька Торонто, на ім’я Тейлор, поділилася у TikTok історією про двох смугастих кошенят, яких вона взяла з одного посліду. Попри однаковий вік, малюки почали рости зовсім по-різному: Манго залишилася маленькою, а її сестра Сальса швидко стала значно більшою за розмірами.

Про це повідомило видання Newsweek.

Відео, опубліковане 25 листопада, зібрало понад 442 тисячі переглядів і понад 73 тисячі лайків. Користувачі жартували, ділилися власними історіями та припускали, що в кошенят можуть бути різні батьки. Дехто навіть показував фото своїх домашніх тварин із помітною різницею в рості.

Експерти пояснюють: така ситуація цілком можлива. У кішок відбувається індукована овуляція — яйцеклітини вивільняються під час спарювання. Якщо самка спарюється з кількома самцями впродовж короткого часу, різні яйця можуть бути запліднені різними батьками. Через цей механізм, відомий як гетеропатернальне суперзапліднення, у межах одного посліду можуть народитися кошенята, споріднені лише на 25%.

Подібне явище зафіксоване не тільки у котів — воно трапляється у собак, корів і овець. У людей такі випадки вкрай рідкісні, але задокументовані. Зокрема, аналіз бази даних тестів на батьківство 1992 року (39 тисяч записів), оприлюднений Кембриджським університетом у 2020 році, виявив три підтверджені випадки. Серед різнояйцевих близнюків, які проходили тести в судових спорах, близько 2,4% мали різних батьків. Дослідники наголошують: це не загальна статистика, а дані конкретної вибірки.

