ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
2 хв

Жінка взяла до себе двох кошенят, але одне раптово перетворилось на "гіганта"

Дві киці з Торонто, народжені в один день, виросли з помітним розривом у розмірах. Експерти пояснили, що це може бути наслідком різних батьків.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кішка

Кішка / © unsplash.com

Жителька Торонто, на ім’я Тейлор, поділилася у TikTok історією про двох смугастих кошенят, яких вона взяла з одного посліду. Попри однаковий вік, малюки почали рости зовсім по-різному: Манго залишилася маленькою, а її сестра Сальса швидко стала значно більшою за розмірами.

Про це повідомило видання Newsweek.

Відео, опубліковане 25 листопада, зібрало понад 442 тисячі переглядів і понад 73 тисячі лайків. Користувачі жартували, ділилися власними історіями та припускали, що в кошенят можуть бути різні батьки. Дехто навіть показував фото своїх домашніх тварин із помітною різницею в рості.

Експерти пояснюють: така ситуація цілком можлива. У кішок відбувається індукована овуляція — яйцеклітини вивільняються під час спарювання. Якщо самка спарюється з кількома самцями впродовж короткого часу, різні яйця можуть бути запліднені різними батьками. Через цей механізм, відомий як гетеропатернальне суперзапліднення, у межах одного посліду можуть народитися кошенята, споріднені лише на 25%.

Подібне явище зафіксоване не тільки у котів — воно трапляється у собак, корів і овець. У людей такі випадки вкрай рідкісні, але задокументовані. Зокрема, аналіз бази даних тестів на батьківство 1992 року (39 тисяч записів), оприлюднений Кембриджським університетом у 2020 році, виявив три підтверджені випадки. Серед різнояйцевих близнюків, які проходили тести в судових спорах, близько 2,4% мали різних батьків. Дослідники наголошують: це не загальна статистика, а дані конкретної вибірки.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чому вашу пухнасті друзі так охоче демонструють свої найдивніші пози та чому це хороший знак.

Дата публікації
Кількість переглядів
477
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie