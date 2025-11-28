ТСН у соціальних мережах

"Танці з зірками" оголосили нових учасників святкового ефіру: екс"Холостяк", рок-музикант і ведуча

Шоу повертається на 1+1 Україна у форматі благодійного ефіру, що об’єднає українців перед Новим роком. 

Танці з зірками

Танці з зірками / © пресслужба каналу "1+1"

Спеціальний благодійний ефір «Танці з зірками» під гаслом «Рух до життя» цього року має особливу місію: подарувати українцям тепло й натхнення та зібрати кошти для тих, кому це життєво необхідно — наших захисників.

Проєкт об’єднався з Superhumans Center, що займається протезуванням і реабілітацією військових і цивільних, поранених під час війни. Зібрані кошти підуть на евакуацію поранених бійців із фронту, аби вони змогли якомога швидше отримати лікування.

У закритому телеграм-каналі шоу організатори, як і раніше, оголосили наступну трійку зіркових учасників, які вийдуть на паркет у святковому випуску.

Женя Галич

Ветеран, фронтмен гурту O.Torvald, сольний виконавець та старший лейтенант ЗСУ. Від початку повномасштабної війни музикант служить у складі 135 окремого батальйону й брав участь в обороні Бахмута. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Вау! Для мене це дуже неочікувана пропозиція! Я думаю, що продюсери, режисери і хореографи навіть не уявляють, як їм важко прийдеться вчити мене танцювати. Для мене це супервиклик! Намагатимусь бути максимально професійним, вкладатиму весь свій час, всю свою наснагу, тому що в цього проекту є величезна ціль — допомогти Superhumans. Це для мене стало вирішальним. Я захотів доєднатися до проекту саме тоді, коли дізнався про це. Мені дуже подобається моя партнерка — вона неймовірна: красива і професійна. Я думаю, у нас все вийде», — каже Галич.

Женя Галич / © пресслужба каналу "1+1"

Женя Галич / © пресслужба каналу "1+1"

Наталія Островська

Журналістка та ведуча ТСН, чия щоденна робота пов’язана з історіями людей, змінених війною. Наталя створювала спецпроекти з діючими військовими та ветеранами, документувала історії людей, які пережили окупацію та втрату дому, робила репортажі з деокупованих територій. Активно долучається до благодійних ініціатив, спрямованих на допомогу військовим та родинам, постраждалим від війни. Менторка благодійного проєкту 1+1 media «Здійсни мрію».

«Танці — це справжній виклик для мене. Можливість відкрити у собі нові межі, зовсім інші, ніж під час ведення новин. За час повномасштабного вторгнення ми з командою в ефірах ТСН зібрали великі суми для військових, і я відчуваю гордість за те, що люди нам довіряють. Благодійний випуск „Танців з зірками“ стане ще одним кроком у цю важливу справу, ще одним способом бути корисною. На цьому шляху мені допоможе партнер по танцю. Він вразив і колег у ТСН, і мою маму (усміхається). Вірю, що й глядачі відчують нашу енергію, підтримку і світло, яке ми хочемо подарувати в такий непростий час», — ділиться ведуча.

Наталія Островська / © пресслужба каналу "1+1"

Наталія Островська / © пресслужба каналу "1+1"

Нікіта Добринін

Ведучий проєкту «Ближче до зірок» та герой «Холостяка-2019». Активно бере участь у благодійних зборах для підрозділів ЗСУ, зокрема, де служать його друзі та брат. Є амбасадором центру протезування та реабілітації «Титанові» та підтримує центр протезування Medical Center Orthotics & Prosthetics Ukraine (МСОР).

«Мене вражають люди, які вміють співати і танцювати. Це такі дві енергії, які працюють психотерапевтично для людини, коли ти можеш виливати свої емоції через рух, через голос. Тому, звісно, мені завжди хотілося вміти і класно співати і класно танцювати.

Якщо зі співом у мене більш-менш, бо я в дитинстві ходив на вокальні курси, то з танцями взагалі не складалося. Пам’ятаю, як мене привели у школу талантів «Юність Буковини» на бальні танці. Показали ча-ча-ча ногу вправо, ча-ча-ча ногу вліво. Я на це все подивився і сказав собі, що це точно не моє. І пішов. І більше на танці не повернувся.

Але на шкільному випускному я двічі танцював вальс, бо хлопців було мало, дівчат багато, не вистачало партнерів. Тож зараз участь в «Танцях з зірками» — для мене це своєрідний челендж. Спробувати свої сили, поставити нову ціль і, звісно, допомогти Superhumans Center», — каже Нікіта.

Нікіта Добринін / © пресслужба каналу "1+1"

Нікіта Добринін / © пресслужба каналу "1+1"

Спеціальний ефір обіцяє стати не просто розвагою, а подією, що об’єднає серця й допоможе тим, хто сьогодні бореться за життя. Заради цієї мети зірки готові виходити на паркет, долати страхи й відкривати нові сторони себе.

Нагадаємо, нещодавно «Танці з зірками» оголосили імена перших учасників благодійного ефіру.

