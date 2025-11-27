Відомий український актор розсекретив, чим займається у війську та що найтяжче пережив на службі

Володимир Кравчук / © instagram.com/dobruyshtorm

Український актор Володимир Кравчук, який зіграв у фільмі "Ти – Космос", розсекретив, чим займається у війську та що йому під час служби давалось найтяжке.

На початку повномасштабної війни артист став на захист України. Спочатку він був кулеметником, а потім став військовим кореспондентом, ким працює й досі. Володимир Кравчук на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що хоч перебуває й не в бойовому підрозділі, але служба займає практично весь його час, що робота актора стоїть на другому місці і практично неможливо поєднувати це.

"Наразі я спеціальний кореспондент на "Армії TV". На жаль, умови служби, хоч я вже й не в бойовому підрозділі…Я всього лише за цей період два рази зіграв у театрі: цього року один раз і минулого. Дуже важко підгадати умови служби, позаслужбовий час. Це важко поєднувати", - ділиться актор Анні Севастьяновій.

Володимир Кравчук / © instagram.com/dobruyshtorm

Також Володимир Кравчук зізнався, що під час служби давалось йому найтяжке. Акторові складно було перебувати далеко від родини та не мати змоги бачитися із дружиною та спостерігати, як росте син. Особливо артистові було тяжко, коли кохана надсилала щемливі повідомлення від дитини. Син запитував тата, чи той повернеться та чи побачаться вони знову. У такі моменти Кравчуку було неабияк тяжко продовжувати службу, адже він хотів бути поруч із дитиною. Актор навіть просив дружину не надсилати йому таких повідомлень.

"Найважче було, як я був у війську, - це не бути з сім'єю. Це те, що найважче давалось у службі. Не бачиш сина, він записує голосові, як він засумував, щемливі моменти, коли він запитував, коли ще побачимось. Я захищав країну, але дуже важко було поєднати любов до сина і бажання бути з ним та бажання захищати країну та бути з побратимами. Це такий момент, коли тебе розриває. Я навіть просив дружину надсилати менше таких штук, бо складно, потім пів дня ти себе згрібаєш, аби продовжити службу", - ділиться артист.

Володимир Кравчук із сином / © instagram.com/dobruyshtorm

