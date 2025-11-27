- Дата публікації
Потап переніс операцію і показався у лікарні за кордоном: "Шви ще не загоїлися"
Артист після госпіталізації вийшов на зв’язок і знову оскандалився заявами.
Продюсер Потап повідомив, що переніс операцію.
Так, днями виконавець опинився у лікарні за кордоном, де він проживає під час кровопролитної війни в Україні. Потап не став розголошувати подробиць, а лише показав її наслідки у фотоблогу. І додав, що хірургічне втручання було «довгоочікуваним». На знімку артист, лежачи на лікарняному ліжку, демонструє шрами на тілі.
«Важка і довгоочікувана операція, завтра переліт, післязавтра концерт. Бережіть себе, бережіть близьких і здоров’я, особливо психічне. Пам’ятайте, риба гниє з голови. Про пригоди в лікарнях за останній рік — пізніше», — повідомив артист.
При цьому Потап вийшов на зв’язок у сториз і російською анонсував низку концертів з тим же російськомовним репертуаром за кордоном під час війни. Це неодноразово обурювало українців. Але байдужість артиста не знає меж, він лише зазначає, що це пісні, «на яких він піднявся». До того ж репер побідкався, що він «довго не розмовляв на язикє» й прагне бути «на волнє любові, добра та надії».
У результаті скандальний виконавець, який проживає зараз з дружиною Настею Каменських в Іспанії, вже за декілька днів після операції розважатиме публіку. Потап також додав, що для виходу на сцену деякий час йому знадобиться спеціальний медичний корсет, бо «шви ще не загоїлися».
Зазначимо, нещодавно стало відомо про продаж будинку подружжя Потапа та Насті Каменських, що розташований під Києвом. Після мовного скандалу, появи репера з росіянами парочка прийняла рішення віддалятися від України.