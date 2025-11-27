Дейнеко подякував Чехії за нову САУ DITA та партію боєприпасів для прикордонників

Реклама

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Повідомляють, що у рамках взаємодії забезпечено доставку артилерійських боєприпасів, які були надані партнерами прикордонному відомству.

“Також Чехія поставила Держприкордонслужбі України колісну самохідну артилерійську установку “DITA”. Це вже друга подібна САУ, яку передано прикордонникам. Нині екіпажі установок працюють на різних гарячих ділянках”, – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Надзвичайний та Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Лубош Весели наголосив на подальшій допомозі Україні.

“Чехія не тільки партнер, а ще й надійний друг України. Ми продовжуватимемо Вас підтримувати”, – зазначив він.

Директор Міжурядової агенції оборонної співпраці “AMOS” Міністерства оборони Чеської Республіки Алеш Витечка відзначив результати спільної роботи та запевнив у посиленні спроможностей прикордонного відомства.

«Ми дуже дякуємо за підтримку, за допомогу, за все що робить Чехія, щоб Україна залишалася сильною», - підкреслив керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.