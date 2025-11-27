Ефект капронових колготок: модний хід сезону, що «оголює» нігті (фото)

Манікюр / © Instagram

Елегантні чорні колготки можуть миттєво оживити будь-який осінній чи зимовий образ. Чому б не застосувати цю комбінацію до свого манікюру?

Що ж таке манікюр з ефектом капронових колготок, розповіли nails-експерти Glamour.

Цей манікюрний тренд імітує вигляд прозорих нейлонових панчіх. Ця техніка підкреслює натуральну нігтьову пластину, не покриваючи його повністю, - подібно до того, як шкіра просвічується крізь капронові колготи. Цю концепцію можна реалізувати досить просто, додаючи стільки візерунків та різноманітності до дизайну, скільки ви знайдете в будь-якому відділі магазинів з колготами.

«Вигляд прозорих чорних нігтів – це ідеальне поєднання зухвалості та невимушеності. Він бере щось таке сміливе, як чорний, і пом’якшує його напівпрозорим покриттям. Це щось на кшталт димчастої вуалі для ваших нігтів», – розповідає майстерка манікюру Андреа Барбе.

З її слів, цей тренд добре відповідає моменту. Жінки хочуть чогось шикарного та мінімалістичного, але з невеликим стилем. Це відчувається сучасним, зручним і трохи загадковим, наголошує nails-експертка.

Цей манікюр підійде нігтям будь-якої довжини та форми. Втім, найбільш елегантно, вважає Барбе, на коротких плоских нігтях або нігтях мигдалеподібної форми середньої довжини. Довший кінчик може підкреслити елегантність і дати більше простору для роботи.

