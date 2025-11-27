Эффект капроновых колготок: модный ход сезона, что «обнажает» ногти (фото)

Маникюр / © Instagram

Элегантные черные колготки могут мгновенно оживить любой осенний или зимний образ. Почему бы не применить эту комбинацию к своему маникюру?

Что такое маникюр с эффектом капроновых колготок, рассказали nails-эксперты Glamour.

Этот маникюрный тренд имитирует облик прозрачных нейлоновых чулок. Эта техника подчеркивает натуральную ногтевую пластину, не покрывая ее полностью, – подобно тому, как кожа просвечивается сквозь капроновые колготки. Эту концепцию можно реализовать достаточно просто, добавляя столько узоров и разнообразия в дизайн, сколько вы найдете в любом отделе магазинов с колготами.

«Вид прозрачных черных ногтей – это идеальное сочетание дерзости и непринужденности. Он берет что-то смелое, как черный, и смягчает его полупрозрачным покрытием. Это что-то вроде дымчатого вуала для ваших ногтей», – рассказывает мастер маникюра Андреа Барбе.

По ее словам, этот тренд хорошо соответствует моменту. Женщины хотят чего-нибудь шикарного и минималистического, но с небольшим стилем. Это ощущается современным, удобным и немного загадочным, отмечает nails-экспертка.

Этот маникюр подойдет ногтям любой длины и формы. Впрочем, наиболее элегантно, полагает Барбе, на коротких плоских ногтях или ногтях миндалевидной формы средней длины. Более длинный кончик может подчеркнуть элегантность и дать больше пространства для работы.

© Instagram

Ажурная сетка. / © Instagram

Ажурная сетка. / © Instagram

Прозрачные черные французские кончики. / © Instagram

Полуматовые сердца. / © Instagram

Цветочный кружевной мотив. / © Instagram

Напомним, мы писали о топ-7 атмосферных оттенках маникюра, которые будут в моде этой осенью и зимой. Темные, «дымные» и глубокие оттенки – настоящая классика холодных месяцев. Они подходят ко всему, от пуховых курток до кашемировых пальто, от джинсов до трикотажа.