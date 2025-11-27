Потап перенес операцию и показался в больнице за границей: "Швы еще не зажили"

Потап / © instagram.com/realpotap

Реклама

Продюсер Потап сообщил, что перенес операцию.

Так, на днях исполнитель оказался в больнице за границей, где он проживает во время кровопролитной войны в Украине. Потап не стал разглашать подробностей, а лишь показал ее последствия в фотоблоге. И добавил, что хирургическое вмешательство было «долгожданным». На снимке артист, лежа на больничной койке, демонстрирует шрамы на теле.

«Тяжелая и долгожданная операция, завтра перелет, послезавтра концерт. Берегите себя, берегите близких и здоровье, особенно психическое. Помните, рыба гниет с головы. О приключениях в больницах за последний год — позже», — сообщил артист.

Реклама

Потап после операции / © www.instagram.com/realpotap

При этом Потап вышел на связь в сторис и на русском анонсировал ряд концертов с тем же русскоязычным репертуаром за рубежом во время войны. Это неоднократно возмущало украинцев. Но равнодушие артиста не знает границ, он лишь отмечает, что это песни, «на которых он поднялся». К тому же рэпер отметил, что он «долго не разговаривал на языке» и стремится быть «на волне любви, добра и надежды».

В результате скандальный исполнитель, который проживает сейчас с женой Настей Каменских в Испании, уже через несколько дней после операции будет развлекать публику. Потап также добавил, что для выхода на сцену некоторое время ему понадобится специальный медицинский корсет, потому что «швы еще не зажили».

Потап после операции на фоне своего особняка в Испании / © www.instagram.com/realpotap

Отметим, недавно стало известно о продаже дома супругов Потапа и Насти Каменских, который расположен под Киевом. После языкового скандала, появления рэпера с россиянами парочка приняла решение отдаляться от Украины.