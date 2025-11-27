ADAM госпитализирован из-за тяжелого туберкулеза: на девятый день комы жена звезды сделала заявление

ADAM и его жена Александра

Автор хитов «Танцуй со мной медленно» и «Ау Ау» ADAM, настоящее имя которого Михаил Клименко, уже девятый день находится в коме.

Ранее его жена Александра рассказывала, что к госпитализации привела тяжелая форма туберкулеза, которая поражает мозговые оболочки и нервную систему. Ежедневно она посещает возлюбленного и надеется на его выздоровление. На этот раз избранница ADAM рассказала о его состоянии в Instagram.

По словам женщины, Михаил до сих пор находится в коме и не приходит в сознание. Тем не менее, она постоянно рядом с ним и не прекращает говорить с тяжелобольным даже когда сейчас он в бессознательном состоянии. В то же время Александра обратилась к поклонникам с благодарностью за моральную и финансовую поддержку.

Александра Норова

«Спасибо всем за поддержку и молитвы, веру и финансовую помощь. Сегодня (27 ноября — прим. ред.) уже девятый день, как Миша находится в коме. И девятый день, как я еду с надеждой, что он откроет глаза, увидит меня и скажет мне „Привет“. Я ему постоянно рассказываю, что со мной происходит за день, рассказываю ему за вашу помощь, поддержку, веру и за то, что вы пишете нам. Я верю и молюсь», — сдерживая слезы, поделилась Александра.

Напомним, певец ADAM уже более двух месяцев находится под пристальным наблюдением врачей в медицинском учреждении. Автор хита «Танцюй зі мною повільно» борется за жизнь в крайне тяжелом состоянии. К слову, шокированные украинские звезды поддержали своего коллегу.