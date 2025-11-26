Солистка "Лисапетного батальона" раскрыла заработок коллектива и какой процент идет на ВСУ

Наталья Фалион

Солистка группы «Лисапетный батальон» Наталья Фалион откровенно рассказала о доходах коллектива и благотворительной деятельности.

В интервью YouTube-проекту ТСН «Наодинці» артистка отметила, что группа не только активно гастролирует, но и системно помогает военным с доходов каждого концерта. По словам Фалион, несмотря на то что не все концерты проходят с аншлагами, большинство залов каждый раз заполнены, а взносы на украинскую армию составляют третью часть заработанного.

«Не везде аншлаги. Но полупустые залы можно посчитать на пальцах одной руки за месяц времени. В целом залы всегда заполнены. Почти третья часть общей суммы за каждый концерт идет на ВСУ. Минимум восемь тысяч, а может быть 10, 20 тыс. — это все зависит от зала, количества проданных билетов и цены, которая очень разная», — призналась звезда в разговоре с Анной Севастьяновой.

Группа «Лисапетный батальон» и защитники Украины

Фалион также поделилась, как распределяются гонорары внутри группы. Она объяснила, что как солистка и концертный директор получает большую долю, однако другие участницы также довольны своим доходом.

«Я как концертный директор, солистки — мы получаем больше. Но в целом мои женщины не имеют на что жаловаться. Это хорошее дополнение к семейному бюджету. Я никого не заставляю делать то, что они не хотят. Они сами того хотят и мы делаем это вместе», — пояснила исполнительница.

