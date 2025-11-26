На Землю может упасть огромный телескоп: NASA готовит безумное решение

NASA / © pexels.com

NASA объявило о беспрецедентной и безумной миссии, запланированной на 2026 год: предотвратить падение большого космического телескопа Swift на Землю, поскольку его орбита быстро снижается.

Об этом пишет Lad Bible.

NASA объявило об амбициозной операции, которую планируют осуществить в 2026 году, чтобы не допустить падения крупного орбитального телескопа на Землю. Агентство подтвердило, что один из ключевых инструментов — обсерватория Нила Герелса Swift — стремительно снижается и при отсутствии срочных действий может сойти с орбиты до конца 2026 года.

Телекомплекс, который почти два десятилетия работает на низкой орбите и изучает гамма-излучения, сейчас находится под угрозой неконтролируемого вхождения в атмосферу.

Чтобы предотвратить возможное падение телескопа, NASA предложило необычное и довольно дискуссионное решение — изменить его орбиту с помощью специального роботизированного аппарата. Для выполнения миссии привлекли Katalyst Space Technologies, которые должны запустить ракету с борта самолета и доставить к Swift космического «робота”-корректора.

Katalyst планирует использовать модифицированный пассажирский самолет L-1011 Stargazer компании Northrop Grumman. Он поднимет ракету Pegasus XL на высоту 39 тыс. футов и сбросит ее прямо во время полета.

Далее ракета должна запустить двигатели, выйти на орбиту и доставить роботизированный аппарат в район расположения Swift. После сближения робот сможет захватить телескоп и поднять его на «более стабильную орбиту», утверждают в компании.

«Учитывая то, как быстро снижается орбита Swift, мы соревнуемся со временем, но используя коммерческие технологии, которые уже находятся в разработке, мы принимаем этот вызов напрямую», — отметил и.о. директора дивизиона астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман.

Гендиректор Katalyst Гонги Ли подчеркнул, что Pegasus XL — «единственная ракета-носитель, способная обеспечить соответствующие орбиту, график и стоимость для реализации беспрецедентной миссии с использованием новейших технологий».

По словам директора космических запусков Northrop Grumman Курта Эберли, необходимые системы уже подготовлены.

«Нам осталось провести финальную интеграцию и тестирование, а также разработать траекторию, систему наведения и программное обеспечение для управления подъемом по восходящему узлу — и это, собственно, все», — сказал Эберли.

Миссия чрезвычайно сложная, и запуск планируют осуществить уже в июне следующего года, пока Swift не опустился слишком низко и не начал неуправляемое падение.

Это станет первым случаем, когда частный космический аппарат привлекают для спасения государственного беспилотного спутника — ведь обычно NASA разрабатывает такие проекты годами.

«Мы воспринимаем дату запуска как твердое обязательство. Мы будем постоянно оценивать состояние орбиты Swift и определять, в каких адаптациях может нуждаться миссия — будь то запуск на другую высоту или корректировка параметров вывода», — отметил вице-президент Katalyst по технологиям Кирен Уилсон.

К слову, новое исследование Университета Мэриленда показало, что результаты миссии NASA DART (столкновение с астероидом Dimorphos в 2022 году) оказались сложнее, чем ожидалось. Хотя орбита астероида изменилась на 33 минуты, Dimorphos отскочил, сошел с оси и разбросал обломки в неожиданных направлениях. Это делает такой метод менее надежным для защиты планеты от реальной угрозы астероида сегодня.