На Землю може впасти величезний телескоп: NASA готує шалене рішення

NASA оголосило про безпрецедентну та шалену місію, заплановану на 2026 рік: запобігти падінню великого космічного телескопа Swift на Землю, оскільки його орбіта швидко знижується.

Про це пише Lad Bible.

NASA оголосило про амбітну операцію, яку планують здійснити 2026 року, щоб не допустити падіння великого орбітального телескопа на Землю. Агентство підтвердило, що один із ключових інструментів — обсерваторія Ніла Герелса Swift — стрімко знижується й за відсутності термінових дій може зійти з орбіти до кінця 2026 року.

Телекомплекс, що майже два десятиліття працює на низькій орбіті та вивчає гамма-випромінювання, нині перебуває під загрозою неконтрольованого входження в атмосферу.

Щоб запобігти можливому падінню телескопа, NASA запропонувало незвичне й доволі дискусійне рішення — змінити його орбіту за допомогою спеціального роботизованого апарата. Для виконання місії залучили Katalyst Space Technologies, які мають запустити ракету з борту літака та доставити до Swift космічного «робота»-коректора.

Katalyst планує використати модифікований пасажирський літак L-1011 Stargazer компанії Northrop Grumman. Він підніме ракету Pegasus XL на висоту 39 тис. футів і скине її просто під час польоту.

Далі ракета має запустити двигуни, вийти на орбіту та доставити роботизований апарат до району розташування Swift. Після зближення робот зможе захопити телескоп і підняти його на «більш стабільну орбіту», стверджують у компанії.

«З огляду на те, як швидко знижується орбіта Swift, ми змагаємось із часом, але використовуючи комерційні технології, які вже перебувають у розробці, ми приймаємо цей виклик напряму», — наголосив в.о. директора дивізіону астрофізики NASA Шон Домаґал-Ґолдман.

Гендиректор Katalyst Гонгі Лі підкреслив, що Pegasus XL — «єдина ракета-носій, здатна забезпечити відповідні орбіту, графік та вартість для реалізації безпрецедентної місії з використанням новітніх технологій».

За словами директора космічних запусків Northrop Grumman Курта Еберлі, необхідні системи вже підготовлені.

«Нам залишилося провести фінальну інтеграцію й тестування, а також розробити траєкторію, систему наведення та програмне забезпечення для керування підйомом по висхідному вузлу — і це, власне, все», — сказав Еберлі.

Місія надзвичайно складна, і запуск планують здійснити вже у червні наступного року, допоки Swift не опустився надто низько та не почав некероване падіння.

Це стане першим випадком, коли приватний космічний апарат залучають для порятунку державного безпілотного супутника — адже зазвичай NASA розробляє такі проєкти роками.

«Ми сприймаємо дату запуску як тверде зобов’язання. Ми постійно оцінюватимемо стан орбіти Swift і визначатимемо, яких адаптацій може потребувати місія — чи запуск на іншу висоту, чи коригування параметрів виведення», — зазначив віцепрезидент Katalyst з технологій Кірен Вілсон.

До слова, нове дослідження Університету Меріленду показало, що результати місії NASA DART (зіткнення з астероїдом Dimorphos 2022 року) виявилися складнішими, ніж очікувалося. Хоча орбіта астероїда змінилася на 33 хвилини, Dimorphos відскочив, зійшов з осі та розкидав уламки у несподіваних напрямках. Це робить такий метод менш надійним для захисту планети від реальної загрози астероїда сьогодні.