Як працює українське економічне ФБР: Цивінський показав листопад підакцизних схем по всій країні

На своїй сторінці він оприлюднив відео з операціями, проведеними лише за перші два тижні листопада, демонструючи частину масштабної роботи БЕБ у сфері детінізації підакцизних ринків.

Операції по всій країні: від підпільних АЗС до фабрик сигарет

Лише за неповні 14 днів детективи та аналітики БЕБ зупинили низку тіньових схем у різних регіонах країни.

• Одещина — суд визнав винним чоловіка, який понад рік торгував нелегальним пальним на самовільних АЗС. Вилучено 33 тонни бензину й дизелю, обладнання та чорнову бухгалтерію на понад 3,4 млн грн.

• Волинь — викрито три кустарні цехи з виробництва сигарет у житлових приміщеннях. 700 кг тютюну, дев’ять станків, збут через соцмережі. Усім фігурантам оголошено підозри.

• Львівщина — двоє осіб продавали електронні сигарети та рідини без ліцензій у Telegram. Обвинувальний акт — у суді.

• Закарпаття — в Ужгороді гараж переобладнано у повноцінний тютюновий цех. Виробництво зупинено, справа передана до суду.

• Черкащина — підприємство з ліцензією виготовляло алкоголь без акцизів і реалізовувало поза обліком. Вилучено понад 12 тонн продукції.

• Київ — припинено виробництво фальсифікованих напоїв. Вилучено 13 900 літрів алкоголю та 1 800 літрів спирту.

• Полтава — група виготовляла рідини для вейпів без ліцензії, продавала по всій Україні через пошту та Telegram. Оборот — понад 2 млн грн за квартал. Підозри — вручено.

• Київська, Вінницька, Закарпатська, Львівська області — масштабна схема з виробництва підроблених електронних сигарет і ароматизованих рідин. 11 обшуків, промислові лінії, 70 ящиків продукції, «чорна» бухгалтерія. Вартість вилученого — понад 10 млн грн. Один із цехів працював на Вінниччині.

• Чернівці / Полтавщина — тіньова тютюнова фабрика: 14 учасників групи, дві промислові лінії, 38 тонн тютюну та 240 тисяч пачок сигарет. Вартість вилученого — близько 47 млн грн.

• Одещина — паливна компанія недоплатила 4,7 млн грн податків, занижуючи доходи. Після розслідування збитки повністю компенсовано, справа у суді.

І це тільки часткова інформація про роботу БЕБ в період першої половини листопада, лише в сфері підакцизних товарів.

«Ми не женемося за цифрами — ми змінюємо правила гри»

У коментарі до відео Цивінський підкреслив, що БЕБ не займається "ефектними звітами" і не вибудовує роботу під умовні ювілеї:

«Ми не женемося за цифрами — ми працюємо над зміною правил гри. Не підлаштовуємо майбутнє під минуле і не займаємось збереженням старого заради швидких результатів», — написав він.

Перезавантаження БЕБ триває паралельно з операційною роботою

Директор Бюро економічної безпеки підкреслив, що одночасно з щоденною роботою детективів відбувається й системне реформування інституції.

• запущено атестаційні та кадрові комісії,

• працює дисциплінарна комісія,

• оновлюються пріоритети та методи розслідувань,

• змінюється кадровий склад та філософія роботи.

Основні пріоритети БЕБ залишаються незмінними: детінізація, ліквідація кримінальних схем, запобігання втратам бюджету та притягнення до відповідальності реальних бенефіціарів.