Солістка "Лісапетного батальйону" розкрила заробіток колективу та який відсоток йде на ЗСУ

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон відверто розповіла про доходи колективу та благодійну діяльність.

В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН «Наодинці» артистка наголосила, що гурт не лише активно гастролює, а й системно допомагає військовим з доходів кожного концерту. За словами Фаліон, попри те що не всі концерти проходять із аншлагами, більшість залів щоразу заповнені, а внески на українську армію становлять третю частину заробленого.

«Не всюди аншлаги. Але напівпорожні зали можна порахувати на пальцях однієї руки за місяць часу. В цілому зали завжди заповнені. Майже третя частина загальної суми за кожен концерт йде на ЗСУ. Мінімум вісім тисяч, а може бути 10, 20 тис. — це все залежить від зали, кількості проданих квитків і ціни, яка дуже різна», — зізналася зірка в розмові з Анною Севастяновою.

Гурт «Лісапетний батальйон» і захисники Украхни

Фаліон також поділилася, як розподіляються гонорари всередині гурту. Вона пояснила, що як солістка та концертний директор отримує більшу частку, однак інші учасниці також задоволені своїм доходом.

«Я як концертний директор, солістки — ми отримуємо більше. Але в цілому мої жінки не мають на що скаржитися. Це гарний додаток до сімейного бюджету. Я нікого не змушую робити те, що вони не хочуть. Вони самі того хочуть і ми робимо то разом», — пояснила виконавиця.

