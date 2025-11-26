Міка Ньютон 20 років тому та зараз: як співачка кардинально змінилась

Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, показала себе в молодості та продемонструвала, як змінилась за 20 років.

У своєму Instagram виконавиця поділилась архівним знімком. Фото було зроблене 20 років тому, коли юній артистці було всього 19 років. У Міки Ньютон тоді було біляве волосся до плечей. Співачка обирала доволі зухвалий стиль як і в одязі, так і в макіяжі.

"Маленька Міка", - коротко підписала архівну світлину виконавиця.

Міка Ньютон в юності / © instagram.com/mikanewton

Артистка також поділилася й свіжим кадром, на якому можна розгледіти, як вона за 20 років змінилась. Міка Ньютон незмінним лишила біляве волосся, хоча й тепер віддає перевагу більш короткій довжині. Окрім того, співачка відмовилась від зухвалого стилю та обирає більш жіночний. Хоч виконавиця не надто відчутно змінилась, та її прихильники все ж таки залишились приголомшеними.

"Міка через 20 років…Час летить", - коротко зазначила артистка.

Міка Ньютон зараз / © instagram.com/mikanewton

