На Вінниччині мати розбещувала рідну доньку

Жінку затримано / © pixabay.com

У Вінницькій області повідомили про підозру матері, яка розбещувала малолітню доньку та розповсюджувала за її участі порнографію.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Працівники поліції вилучили матеріали порнографічного характеру з мобільного телефону підозрюваної. За це жінці загрожує до 15 років ув’язнення», — йдеться у повідомленні поліції.

За процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 4 ст. 301-1 (виготовленні, розповсюдженні, дитячої порнографії з примушуванням малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) та ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи вчинені членом сім’ї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві молодик розбещував свою 8-річну племінницю. Зловмисника було взято під варту та оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.