ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

На Вінниччині мати розбещувала рідну доньку

Поліцейські вилучили матеріали порнографічного характеру з мобільного телефону підозрюваної.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінку затримано

Жінку затримано / © pixabay.com

У Вінницькій області повідомили про підозру матері, яка розбещувала малолітню доньку та розповсюджувала за її участі порнографію.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Працівники поліції вилучили матеріали порнографічного характеру з мобільного телефону підозрюваної. За це жінці загрожує до 15 років ув’язнення», — йдеться у повідомленні поліції.

За процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 4 ст. 301-1 (виготовленні, розповсюдженні, дитячої порнографії з примушуванням малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) та ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи вчинені членом сім’ї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві молодик розбещував свою 8-річну племінницю. Зловмисника було взято під варту та оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie