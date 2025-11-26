"Мирний план Трампа" — це міраж: Портников розкрив, як авантюра стала світовою сенсацією

Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Гучний «мирний план Трампа«, який сколихнув Україну та Європу, є повним міражем і блефом.

Про це розповів публіцист та аналітик Віталій Портников в інтерв’ю OBOZ.ua.

Експерт наголошує: Путін не збирається завершувати війну, оскільки його мета — зникнення України з політичної мапи світу.

Хто і навіщо «писав» план

Як пояснює Портников, насправді ніякого плану Трампа не існує. Хронологія подій вказує, що після провальних перемовин із Путіним щодо завершення війни, Трамп вирішив використати тиск і запровадив болючі санкції проти російських нафтових гігантів «Роснєфті» і «Лукойла». У відповідь Путін надіслав до Вашингтона бізнесмена Кирила Дмитрієва із завданням — вирішити питання скасування або хоча б зупинення цих санкцій.

«Дмитрієв ні з ким практично не зустрічається у Вашингтоні, окрім спеціального представника президента США Стіва Віткоффа, який проводить з ним декілька годин. За цей час Дмитрієв надає йому чернетку плану, який не узгоджений ні з ким — ані в адміністрації президента РФ, ані в МЗС РФ», — пояснює Портников.

Таким чином, Кирило Дмитрієв просто блефував, аби натиснути на Трампа.

Авантюру «мирного плану» запустив чиновник Стів Віткофф, який вирішив «обіграти» Держсекретаря Марко Рубіо і показати Трампу, що росіяни нібито готові на компроміс. Допрацьовувати «план» запросили зятя президента Джареда Кушнера. При цьому сам Трамп нічого про зміст документа не знав, оскільки «він взагалі не вміє читати документи».

Коли Дмитрієв, усвідомивши, що санкції не скасовуються, злив чернетку журналістам видання Axsios, це спричинило паніку в Держдепартаменті та Пентагоні. Американські чиновники були змушені вигадувати «легенди» навколо плану, оскільки не могли визнати, що «Віткофф — ідіот, Джаред Кушнер — ідіот, Рубіо нічого не знав… але взагалі-то це „план Трампа“».

Роль України та Європи

Офіційні особи США звернулися до українців. Міністра оборони Умєрова, який був у Вашингтоні з питань військового співробітництва, ознайомили з документом. Зеленському «план» презентував міністр армії Ден Дрісколл, який його теж не читав. Усі, включно з послами НАТО, дивилися на ситуацію «як на міського божевільного».

За словами Портникова, Європа розуміє, що Трамп — «людина в складній когнітивній ситуації», яка не може організувати роботу власного апарату. Тому європейські лідери, зокрема, Еммануель Макрон, телефонують Трампу та інтелігентно пояснюють йому, що ситуація «не така хороша» і його підштовхують до розв’язки, яка буде корисною з його погляду.

Чому війна не закінчиться

Навіть у разі, якщо Зеленський поїде до Вашингтона і підпише «якусь муть» із Трампом, це не матиме ніякого значення, оскільки росіяни нічого підписувати не будуть.

«Путін заспокоїться тільки тоді, коли російські війська контролюватимуть простір від Ужгорода до Харкова. До цього моменту очікувати закінчення війни не варто», — підкреслив Портников.

Аналітик підтвердив, що Кремль досі марить зникненням України з політичної мапи світу, готуючи відповідні департаменти та підручники для русифікації українців на окупованих територіях.

Нагадаємо, дипломат Валерій Чалий заявив, що представлений план із 28 пунктів є елементом російської спецоперації, спрямованої на зміну рамки війни та послаблення визначень «агресор» і «потерпіла сторона».

На його думку, Москва прагне представити конфлікт як війну «двох держав», щоб легалізувати анексії та нав’язати Україні умови щодо нейтралітету й обмежень суверенітету. Чалий підкреслив, що російська модель передбачає виконання вимог Кремля до оголошення припинення вогню, а сама угода у нинішньому форматі є нереалістичною.

Він також зазначив, що Кремль не прийме жодної модифікації документа, адже його мета — не мир, а переформатування війни.