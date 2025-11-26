Зустріч Зеленського і Трампа під загрозою зриву: політолог розкрив несподіваний нюанс

Трамп, Зеленський та Путін / © ТСН.ua

Поїздка президента Володимира Зеленського до США досі не отримала остаточного схвалення Вашингтона. Після витоку неузгодженого варіанта мирного плану та зміни розкладу консультацій усі можливі дати зараз переглядаються.

Про це повідомив політолог Володимир Фесенко для «24 Каналу».

За його словами, рішення про візит все ще перебуває в процесі обговорення. Паралельно тривають консультації Зеленського з європейськими лідерами, а потенційні зустрічі з Дональдом Трампом розглядають у контексті роботи над оновленим планом врегулювання.

Публікація неузгодженого документа у медіа фактично обнулила попередній графік консультацій. Вашингтон більше не наполягає на швидкому ухваленні плану, а процес узгодження почали з нуля. У Женеві сторони окремо вивчали обставини витоку та погодили, що текст потребує суттєвого коригування.

Фесенко зазначає: графік змінився повністю, оскільки зараз домовляються щодо оновленого варіанту документа.

Позиція Європи у переговорах

Європейські країни залишаються учасниками мирних консультацій, хоча не всі етапи проходять за їхньої присутності. Деякі зустрічі між делегаціями США та України відбувалися без європейців, але на окремих фазах представники ЄС впливали на зміст документа.

У Брюсселі зараз аналізують можливість формування єдиної позиції перед наступним раундом перемовин. Не виключають і колективного візиту до Вашингтона.

Після повернення делегацій із Женеви США та Україна готують спільну оцінку консультацій. У Вашингтоні розглядають новий раунд переговорів на початку грудня за участі Дрісколла, Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера. Саме ці зустрічі можуть визначити, чи наблизяться сторони до погодження рамкового документа.

Фесенко наголошує: предметом переговорів залишається все — від дати поїздки Зеленського до конкретних пунктів мирного плану. Паралельно Україна координує позиції з європейськими партнерами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий зустрітися з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним лише після остаточного узгодження мирного плану щодо припинення війни. Для цього його команда веде консультації з обома сторонами та коригує пропозиції у США, Росії та Україні.